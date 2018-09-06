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Самойлова объяснила слова об эмиграции
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Самойлова выкрутилась после громкого скандала 

Рамблер 11 часов назад
Певица Юлия Самойлова, представлявшая Россию на песенном конкурсе «Евровидение» в 2018 году, сделала новое заявление после слов о готовности эмигрировать в Европу.
Ранее Самойлова опубликовала на своей странице в Instagram видео, где сообщила, что готова эмигрировать из России в Европу, и пообещала позже представить продолжение ролика.
Через некоторое время певица разместила новое видео, в котором объяснила слова об эмиграции.
«Я готова эмигрировать из России в Европу — это слова одной отважной матери, чей ребенок тоже прикован к инвалидному креслу. Я в последнее время получаю все больше таких писем. И корень проблемы не в России, а в материнской любви», — заявила Самойлова.
Самойлова объяснила, что в России невозможно найти необходимые медицинские препараты и призвала поддержать ее обращение в Госдуму относительно допуска лекарств в страну.
«Думаю, вместе нам удастся найти решение о допуске необходимых медикаментов в нашу страну», — отметила Самойлова.
Напомним, что Юлия Самойлова представляла Россию на конкурсе «Евровидение» в 2018 году. Она не сумела пробиться в финальную часть конкурса, после чего на нее обрушился шквал критики.
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