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Адвокат впервые высказалась о любовнице Петросяна
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Адвокат Степаненко высказалась о любовнице Петросяна 

Рамблер + ещё 7 12 минут назад
Адвокат юмористки Елены Степаненко Елена Забралова в комментарии НТВ подтвердила, что у Евгения Петросяна роман с молодой сотрудницей.
По словам Забраловой, сам Петросян не хочет признаваться в отношениях «с полувековой разницей».
"Сегодня никого не удивишь появлением в жизни молодых помощниц, которые становятся обладательницам сердца, жизни и обязательно чужого имущества", — сказала Забралова.
Забралова подчеркнула, что Степаненко долгое время молчала, сохраняя деловую репутацию мужа, в то время как на нее саму обрушился «поток лжи».
«Ей очень больно сейчас, <…> что Евгений Ваганович позволяет себе жену <…> вот так вот дискредитировать в обществе», — заявила она.
Адвокат также опровергла информацию о том, что Степаненко хочет получить большую часть имущества. По словам юриста, артистка просит «менее 50 процентов». Однако адвокат Петросяна Сергей Жорин продолжил настаивать на том, что Степаненко добивается большего.
Этим летом Петросян и Степаненко подали друг к другу иски о разводе и разделе имущества. Жорин заявлял, что супруги уже около 15 лет не ведут совместное хозяйство и не живут как муж и жена. По словам Жорина, Петросян хочет поделить имущество пополам, но Степаненко намерена получить больше.
СМИ называли новой спутницей 72-летнего Петросяна его 29-летнюю помощницу Татьяну Брухунову.
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