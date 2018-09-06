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Степаненко бесследно исчезла после смерти Кобзона
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Степаненко бесследно исчезла после смерти Кобзона 

Дни.ру 1 час назад
По некоторой информации, в начале июля Елена Степаненко завела страницу в социальной сети Instagram, куда регулярно выкладывала фотографии и видеозаписи. Одним из последних стал снимок Иосифа Кобзона, с которым Степаненко трогательно попрощалась. С тех пор прошла почти неделя, и фанаты теряются в догадках, почему Елена перестала публиковать новые кадры.
"Мой дорогой друг! С тобой ушла целая эпоха, теперь ты для нас поешь с небес!" — написала Елена Степаненко возле фотографии легендарного исполнителя шесть дней назад.
С тех пор новых публикаций в аккаунте не было. Многочисленные поклонники, едва поверив в счастье, что Степаненко наконец освоила социальные сети, встревожились.
"Куда же вы исчезли, дорогая Елена? Только завели аккаунт, я так обрадовался, было много фото, а теперь пропали. Всей семьей переживаем за вас!", "Почему нет свежих фото? Очень ждем!", "Елена, обрадуйте новыми фотографиями! Очень соскучились!", "Елена, куда пропали? Вы так преобразились! Хотим Вас видеть и смотреть новые выступления!" — написали многочисленные поклонники.
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