Степаненко бесследно исчезла после смерти Кобзона

По некоторой информации, в начале июля Елена Степаненко завела страницу в социальной сети Instagram, куда регулярно выкладывала фотографии и видеозаписи. Одним из последних стал снимок Иосифа Кобзона , с которым Степаненко трогательно попрощалась. С тех пор прошла почти неделя, и фанаты теряются в догадках, почему Елена перестала публиковать новые кадры.

"Мой дорогой друг! С тобой ушла целая эпоха, теперь ты для нас поешь с небес!" — написала Елена Степаненко возле фотографии легендарного исполнителя шесть дней назад.

С тех пор новых публикаций в аккаунте не было. Многочисленные поклонники, едва поверив в счастье, что Степаненко наконец освоила социальные сети, встревожились.