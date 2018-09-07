Беременную Боню бросил миллиардер

Беременную Боню опрокинул миллиардер

Телеведущая модель Виктория Боня снова невеста на выданье. Красотку бросил миллиардер и, как говорят, он оставил ее в положении.

Весной этого года Виктория с удовольствием рассказывала о своем новом возлюбленном — 41-летним Пьером Андюраном , нефтяным трейдером, владельцем инвестиционного фонда Andurand Capital. Девушка убеждала всех, что влюбилась, но совсем не в банковский счет жениха, как могли бы подумать, а исключительно в его интеллект. Модель намекала, что Пьер настроен серьезно: они даже познакомили дочерей-ровесниц.

Как выяснилось, этот роман приказал долго жить. Андюран без тени сожаления поставил точку в этих отношениях. В Сети даже появилась переписка, в которой миллиардер говорит, что был знаком с Викторией, но они уже давно не вместе, да и о беременности он ничего не знает, так как к ней не причастен. Об этом сообщает портал Teleprogramma.pro.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Victoria Bonya (@victoriabonya) 2 Сен 2018 в 12:56 PDT Отметим, что Боня не спешит признаваться, что снова одна, видимо, стыдно. Она постит в своем микроблоге размышления о том, что мечтает пронести отношения через всю жизнь. "Вот, что для меня является бесценным в этой жизни! Пронести свои отношения через все сложности и радости, не разнимая рук даже в преклонном возрасте! 🙏🏼 #ХочуТакже! (здесь орфография и пунктуация автора сохранена. — Прим. ред.)", — писала знаменитость в микроблоге.

Добавим, что недавно в Сети появилась информация о беременности Виктории. Так как на некоторых снимках можно рассмотреть круглый живот Бони, пишет EG.ru

Напомним, что Виктория состояла в незарегистрированном браке с сыном ирландского миллионера Александром Михаэлем Смерфитом. От него в 2012 году модель родила дочь Анджелину. Пара разошлась в 2017 году.