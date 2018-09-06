Бузова наказала ресторан рублём

Бузова наказала обидчиков рублём

Адвокаты певицы взыскали 232 тысячи рублей за незаконное использование её песен в ресторане.

Телеведущая и певица умеет постоять за себя. Недавний инцидент доказал это ещё раз. Конфликт произошёл из-за использования композиций Бузовой в в суши-баре «Ямамото» в Санкт-Петербурге . Там посетителям предлагали отведать блюда из меню под песню Ольги «Под Звуки Поцелуев». В ресторан заглянули как-то представители компании «Арчер Мьюзик Продакшнс», которая продюсирует певицу. Очень скоро общество обратилось в Арбитражный суд с иском о взыскании с компании «Гранд Фуд» 232 тысяч рублей. В такую сумму представители Бузовой оценили ущерб за незаконное использование произведений и фонограмм музыкальных произведений. В суде они представили компакт-диск с видеозаписью и соответствующий акт фиксации от специалиста по результатам музыковедческого исследования.

«Суд установил, что истец является правообладателем исключительных авторских и смежных прав на музыкальные произведения «Под Звуки Поцелуев», «Привыкаю». Факт использования ответчиком музыкальных произведений и фонограмм подтверждается материалами дела», — гласит официальное судебное решение.

Добавим, ответчик на заседание не явился, а решение может быть обжаловано в течение месяца. Ольга Бузова уверена, что эта история станет, прежде всего, показательной и другим будет не повадно использовать её песни без разрешения.