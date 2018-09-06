«В Польшу унитазы мыть»: россияне о предательстве Самойловой

Россияне отреагировали на желание певицы Юлии Самойловой эмигрировать в Европу.

Минувшим вечером участница Евровидения-2018 сообщила на своей странице в соцсети Instagram, что готова эмигрировать из России в Европу, и пообещала рассказать о подробностях сегодня в 16:00.

За несколько часов до этого артистка опубликовала фото с геотегом «аэропорт Шереметьево» и хештегами «Европа» и «поехали».

«Ну и катись!» — пожелал ей один из подписчиков.

Множество других пользователей социальной сети были столь же неделикатны. Один пожелал, чтобы дорога Самойловой в Европу была «скатертью», а другой заверил певицу, что россияне не будут скучать по ее творчеству, от которого «вянут уши».

«Поедет, наверное, в Польшу унитазы мыть», — предположил еще один.

Впрочем, нашлись и те, кто не осудил эмиграцию Самойловой. По словам одного из них, в России артистку долго «поливали грязью» из-за неудачного выступления на Евровидении, она устала от этого и решила уехать.