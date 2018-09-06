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«В Польшу унитазы мыть». Россияне о предательстве Самойловой
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«В Польшу унитазы мыть»: россияне о предательстве Самойловой 

Рамблер 1 час назад
Россияне отреагировали на желание певицы Юлии Самойловой эмигрировать в Европу.
Минувшим вечером участница Евровидения-2018 сообщила на своей странице в соцсети Instagram, что готова эмигрировать из России в Европу, и пообещала рассказать о подробностях сегодня в 16:00.
>> Самойлова эмигрирует из России
За несколько часов до этого артистка опубликовала фото с геотегом «аэропорт Шереметьево» и хештегами «Европа» и «поехали».
«Ну и катись!» — пожелал ей один из подписчиков.
Множество других пользователей социальной сети были столь же неделикатны. Один пожелал, чтобы дорога Самойловой в Европу была «скатертью», а другой заверил певицу, что россияне не будут скучать по ее творчеству, от которого «вянут уши».
«Поедет, наверное, в Польшу унитазы мыть», — предположил еще один.
Впрочем, нашлись и те, кто не осудил эмиграцию Самойловой. По словам одного из них, в России артистку долго «поливали грязью» из-за неудачного выступления на Евровидении, она устала от этого и решила уехать.
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