Самойлова эмигрирует из России

Юлия Самойлова собралась эмигрировать из России

Певица Юлия Самойлова заявила, что готова эмигрировать из России . Об этом артистка заявила в своем видеообращении.

Как сообщает телеканал "360", агенту Самойловой не известно, почему исполнительница сделала такое заявление. Он добавил, что артистка уже находится на борту самолета.

Юлия Самойлова представляла Россию на песенном конкурсе Евровидение-2018 в Лиссабоне, на котором ей не удалось пробиться в финал.