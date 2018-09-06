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Самойлова эмигрирует из России
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Юлия Самойлова собралась эмигрировать из России 

РИА Новости + ещё 1 1 час назад
Певица Юлия Самойлова заявила, что готова эмигрировать из России. Об этом артистка заявила в своем видеообращении.
Помимо этого, она выложила фото в своем профиле в Instagram, на котором она находится в аэропорту Шереметьево.
Как сообщает телеканал "360", агенту Самойловой не известно, почему исполнительница сделала такое заявление. Он добавил, что артистка уже находится на борту самолета.
Юлия Самойлова представляла Россию на песенном конкурсе Евровидение-2018 в Лиссабоне, на котором ей не удалось пробиться в финал.
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