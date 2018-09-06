Деми Ловато продает дом из-за наркотиков

Самая сексуальная певица 2016 года не вернется домой из реабилитационной клиники

Американская певица Деми Ловато выставила на продажу дом на Голливудских холмах, в котором 24 июля 2018 года с ней произошел инцидент с передозировкой наркотика. Об этом пишет онлайн-издание TMZ.

Особняк площадью более 500 квадратных метров был куплен Ловато в 2016 году за 8,3 миллиона долларов. Назначенная певицей цена продажи — 9,45 миллиона долларов. В доме четыре спальни и пять ванных комнат.

В 2017 году дом Деми Ловато оказался в опасности из-за оползня: во время штормов почва на склоне холма начала сдвигаться вниз. Эта проблема, как отмечает издание со ссылкой на департамент строительства и безопасности Лос-Анджелеса, была полностью устранена, и особняку больше ничто не угрожает.

25-летняя Деми Ловато была госпитализирована с передозировкой героина 25 июля 2018 года. Певица находилась при смерти. После того как ее состояние стабилизировалось, Ловато выразила желание пройти курс реабилитации, не возвращаясь домой.

В марте 2016 года американская компания Victoria's Secret провела церемонию оглашения списка What Is Sexy? Cамой сексуальной певицей была названа Ловато.