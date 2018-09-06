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Звезда «Терминатора» умер после занятий йогой
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Умер американский актер и племянник Кеннеди Кристофер Лоуфорд 

ТК «Звезда» + ещё 18 4 часа назад
Актер умер на 64-м году жизни. Точная причина смерти не была установлена.
Американский актер и племянник Джона Кеннеди Кристофер Лоуфорд ушел из жизни в вторник вечером, четвертого сентября в возрасте 63 лет. Об этом сообщает издание TMZ.
Он был обнаружен в студии йоги. По данным портала, по предварительным причинам смерть произошла от «естественных причин».
Лоуфорд был успешным актером, он был задействован в большом количестве голливудских фильмов и сериалов, в число которых входят, например, «Терминатор-3», «Дорз», «Фрейзер» и многие другие.
Помимо этого, он также работал журналистов в издании EXTRA, а также писал книги, одна из которых — «Симптомы снятия» — стала бестселлером по версии New York Times.
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