Звезда «Терминатора» умер после занятий йогой

Умер американский актер и племянник Кеннеди Кристофер Лоуфорд

Актер умер на 64-м году жизни. Точная причина смерти не была установлена.

Американский актер и племянник Джона Кеннеди Кристофер Лоуфорд ушел из жизни в вторник вечером, четвертого сентября в возрасте 63 лет. Об этом сообщает издание TMZ.

Он был обнаружен в студии йоги. По данным портала, по предварительным причинам смерть произошла от «естественных причин».

Лоуфорд был успешным актером, он был задействован в большом количестве голливудских фильмов и сериалов, в число которых входят, например, «Терминатор-3», «Дорз», «Фрейзер» и многие другие.