Сердючка отказалась выступать в России

Ранее стало известно, что Данилко выступил на вечеринке в честь открытия фестиваля «Новая волна» в Сочи.

Менеджер артиста объяснил, что это было закрытое мероприятие, на которое Данилко приехал по личному приглашению Игоря Крутого. При этом в больших концертах, на которые можно купить билет, Верка Сердючка не участвует.