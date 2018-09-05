Сердючка отказалась выступать в России 

Украинский артист Андрей Данилко, выступающий под псевдонимом Верка Сердючка, не планирует возобновлять выступления в России. Об этом заявил менеджер артиста Андрей Уренев, передает РИА «Новости».
Ранее стало известно, что Данилко выступил на вечеринке в честь открытия фестиваля «Новая волна» в Сочи.
Менеджер артиста объяснил, что это было закрытое мероприятие, на которое Данилко приехал по личному приглашению Игоря Крутого. При этом в больших концертах, на которые можно купить билет, Верка Сердючка не участвует.
«Гастроли пока не планируются», — добавил Уренев.