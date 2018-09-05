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«Украинские патриоты» выдвинули Максаковой ультиматум
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«Украинские патриоты» с угрозами потребовали от Максаковой покинуть Украину 

РИА Новости + ещё 7 2 часа назад
Группа активистов, называющих себя "украинскими патриотами", поставила ультиматум вдове убитого в Киеве экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова. Они пригрозили действовать "из соображений своей совести", если в течение 72 часов Максакова не покинет территорию Украины.
"Если депутат партии "Единая Россия" Максакова НЕ прислушивается к указанным условиям, мы, украинские патриоты, будем действовать по отношению к ней с точки зрения своей совести, продолжая дело всех предыдущих поколений, боровшихся за независимость Украины", — написал в Facebook Игорь Громов, назвавший себя "журналистом и общественным активистом".
Автор решил не уточнять, что подтолкнуло его на "выдвижение ультиматума". При том, что Мария Максакова в последнее время не делала политических заявлений.
Дениса Вороненкова убили 23 марта 2017 года в центре Киева. Он проживал на Украине с 2016 года вместе со своей супругой. Российские следователи отъезд Вороненкова объясняли попыткой скрыться от следствия: бывшего депутата заочно арестовали по делу о рейдерском захвате здания в Москве.
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