Внук Караченцова лишился телефона в туалете

Внук Караченцова лишился дорогого в туалете McDonald's

Петра Караченцова обокрали в Москве . У молодого человека украли мобильный телефон.

Петр пошел мыть руки и оставил в туалете телефон. Когда вернулся, его уже не было. Караченцов-младший написал заявление в полицию, передает Life.ru.

Напомним, известному актеру осенью прошлого года врачи поставили диагноз "рак легких". Это еще больше осложнило и без того серьезное состояние Николая Караченцова . Его здоровье резко ухудшилось после серьезного ДТП в 2005 году.

Как писали Dni.Ru , артисту помогли подмосковные врачи. Лечение, которое он прошел в Тель-Авиве, не принесло результатов. После возвращения из Израиля супруга звезды Людмила Поргина отвезла Караченцова в онкологический центр в Красногорске.

Опухоль актера после лечения российскими медиками стала уменьшатся. Однако жена Караченцова переживает, что радикальных методов лечения Николай Петрович не перенесет. Поргина рассказывала, что артисту через каждые три недели предстоит делать химиотерапию.