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Киркоров и Басков выпустили шокирующий клип
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Киркоров и Басков выпустили шокирующий клип 

News.ru + ещё 9 25 минут назад
Фото: globallookpress.com
В интернете состоялась официальная премьера клипа на песню Филиппа Киркорова и Николая Баскова «Ibiza». В ролике артисты воюют с гигантским тираннозавром, плавают в бассейне, едят пельмени, строят друг другу малоприятные козни и наносят физические увечья. Полная версия клипа появилась несколько часов назад в YouTube. Авторы заранее предупреждают зрителей о содержащихся в ролике сценах насилия, употребления алкоголя и нецензурной лексики.
Сюжет клипа до последнего момента держался в тайне. За 12 часов до премьеры Киркоров опубликовал в своём Instagram реакцию коллег по цеху. Судя по видео, многих шокировало увиденное.
Посмотреть эту публикацию в Instagram

До премьеры шокирующего (и даже для меня 😱😱😱) видео на песню «Ибица» осталось 11 часов ✌🏻✌🏻✌🏻 А вот и моя с друзьями первая реакция 😂😂😂👆🏻👆🏻👆🏻 @nikolaibaskov @anilorak @lazarevsergey @arman_dav @arthurpirozhkov @angelikarevva #игорькрутой Просто флешмоб какой-то 🤣🤣🙈🙈🙈 Посмеялся сам, рассмеши другого 😜💥 Передаю эстафету смеха @buzova86 @rudkovskayaofficial @garikkharlamov @lolitamilyavskaya Смотрите с сегодняшнего вечера клип на канале StarPro в YouTube, снимайте свою реакцию и не стесняйтесь, и присылайте мне ✌🏻✌🏻✌🏻 Посмеёмся вместе? 🤣🤣🤣💥💥💥

Публикация от  Филипп Киркоров (@fkirkorov)

Ранее News.ru писал о том, что из другого скандального клипа Киркорова на песню «Цвет настроения синий» убрали певца Тимати.
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