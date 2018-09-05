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Лорак распекли за наряд на «Новой волне»
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Лорак распекли за наряд на «Новой волне» 

Рамблер + ещё 5 7 часов назад
Фото: instagram.com/anilorak
Певица Ани Лорак на странице в Instagram показала свой образ для красной дорожки фестиваля «Новая волна». На опубликованном видео артистка в черном облегающем платье позирует фотографам.
Подписчики певицы раскритиковали ее платье из-за «нелепых» рукавов.
«На мой взгляд платье неудачное одела как мешок сидит. Не очень красиво выглядит прическа не очень. И с этим закалыванием лица ботексом или еще чем нибудь во все места все звезды выглядят ужасно», — написала @ira.ira377 (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены).
«Платье ничего, но рукава не из этой оперы, ужасны, лишние», — добавила @demianchuk84.
Многие комментаторы сочли, что рукава платья похожи на сапоги-ботфорты.
Однако нашлось немало пользователей, назвавших образ Лорак роскошным, а ее саму — дивой. Некоторые решили, что даже улыбка не скрывает ее переживаний из-за скандала с изменой мужа.
«Каролина красотка. Только в глазах сколько боли, улыбка натянута. Это сколько нужно сил, что бы всегда иметь хороший вид, всем улыбаться, не смотря на то, что творится в душе», — написала @ksu.romanova.
Ранее в СМИ появилось видео с мужем Лорак, турецким бизнесменом Муратом Налчаджиоглу и неизвестной девушкой, якобы Яной Беляевой, снятое в киевском караоке-клубе. На записи видно, как муж певицы обнимает сидящую рядом девушку, трогает ее бедра и держит ее за руку, а затем они вместе собираются покинуть заведение.
Сама Беляева опровергла слухи о романтических отношениях с Налчаджиоглу. По ее словам, они общаются и иногда видятся, но только в компании общих друзей.
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