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В Лос-Анджелесе не станут расследовать обвинение против Кевина Спейси в инциденте 1992 года
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В Лос-Анджелесе не станут расследовать обвинение против Кевина Спейси в инциденте 1992 года 

Газета.Ru + ещё 8 4 часа назад
Фото: Газета.Ru
Окружной прокурор Лос-Анджелеса заявил, что не станет расследовать обвинение в отношении актера Кевина Спейси за истечением срока давности. Об этом сообщает Reuters.
Отмечается, что речь идет об инциденте 1992 года. По данным агентства, речь идет о случае с участием взрослого мужчины, однако характер обвинений и личность обвинителя не были раскрыты.
Окружная прокуратура сообщила, что заявление о расследовании этого случая было отклонено за истечением срока давности.
Кевин Спейси не прокомментировал данную ситуацию.
Ранее актриса Робин Райт, снимавшаяся вместе с Кевином Спейси в сериале «Карточный домик», заявила, что верит в способность обвиненного в сексуальных домогательствах актера исправиться.
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