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«Руки-базуки» вышел на бой с девушкой и проиграл
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«Руки-базуки» вышел на бой с девушкой и проиграл 

Lenta.ru + ещё 4 59 минут назад
Фото: Lenta.ru
Обладатель «рук-базук» Кирилл Терешин сразился на ринге с чемпионкой мира по универсальному бою Заирой Дышековой и потерпел поражение. Запись поединка опубликована на YouTube-канале ДвижLive.
Ведущий канала представил Терешину девушку как «неуклюжую модель», которой нужно провести видеотест. Он попросил владельца «рук-базук» демонстрировать «легкую фирменную двоечку».
В первой части поединка боец ММА Дышекова имитировала непонимание происходящего. Она неумело закрывалась от ударов Терешина, которому удалось ударить ее по лицу. Позднее девушка продемонстрировала свои способности и быстро загнала «руки-базуки» в угол. Терешин упал на пол, однако Дышекова продолжила наносить удары. Коллеги оттащили ее от соперника.
Терешин позднее признался, что не ожидал от девушки нападения. «Я думал, это просто как бы по приколу», — сказал он. После поединка герои предложили парню связать свою жизнь с MMA, однако тот отказался, сославшись на состояние своих рук.
Кирилл Терешин стал известен после участия в телеэфирах, где он демонстрировал свои объемные бицепсы, раздутые инъекциями синтола. Позднее по рекомендации медиков он заменил вещество на импланты. Терешин заявил, что собирается также увеличить мышцы ног, чтобы стать обладателем «ног-ракет».
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