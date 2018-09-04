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Гузеева объявила о прибавлении в семье
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«У меня появилась дочка!»: 59-летняя Гузеева объявила о прибавлении 

Дни.ру 2 часа назад
Фото: globallookpress.com
Лариса Гузеева женила сына. У популярной телеведущей оказались настолько теплые отношения с невесткой, что она публично назвала ее дочкой.
1 сентября сын Ларисы Гузеевой Георгий женился. Фотографиями с торжества счастливая актриса поделилась с многочисленными подписчиками ее официальной странички в социальной сети Instagram. Поклонники поздравили не только Георгия, но и Ларису с этим радостным событием, поскольку у популярной ведущей сложились прекрасные отношения с его избранницей Анной. Гузеева давно знакома с возлюбленной сына и даже не раз проводила с ней семейный отпуск.
Сейчас же Лариса пошла еще дальше и публично назвала Анну дочкой. Ведущая брачного шоу "Давай поженимся" опубликовала фотографию, на которой запечатлены невеста и Леля, сестра Георгия, и объявила о прибавлении в семействе. "У меня появилась еще одна дочка! Моя дорогая Анечка! Спасибо всем за добрые слова и пожелания! Желаю и вам в семье счастья и гармонии! Радуйтесь!" — написала Гузеева.
Интересно, что реакция пользователей Сети оказалась неоднозначной. Не все оценили вкус Георгия.
"Сын красавчик. а сноха просто отпад (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. — Прим.ред.)", "Невестка в макияже страшненькая. а без.. вообще. Ларисе как раз то и надо. чтоб дома сидела.борщи варила))", "О боже страшненькая то какая, но вы с вашим вкусом " — разочарованно написали некоторые фанаты.
Впрочем, большинство порадовалось за Гузееву и отметило "натуральность" избранницы ее сына. "Лариса, невестка красааица, все натуральное! Хрупкая, нежная — прекрасная пара сыночку! Совет да любовь молодым!", "Красота — не главное! С лица воду не пить! Зачем оскорблять девушку?!", "Какая же дочка у Вас породистая девочка, хорошо, что сын настолько адекватен, что выбрал себе, простите, "простую" девушку, но, надеюсь/ (уверена) с отличным содержанием. Любви и взаимопонимания молодым", "Молодец, не силиконовая", — одобрили подписчики Ларисы Гузеевой.
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