В Сети узнали о тайной церемонии прощания с Кобзоном

Telegram-канал Mash сообщил о неофициальной церемонии прощания с певцом и депутатом Госдумы Иосифом Кобзоном , которую посетили «мрачные люди» на «Бентли» и «Майбахах».

По данным канала, церемония «для своих» состоялась в «обстановке абсолютной секретности» за день до официального мероприятия. Она прошла в Центральной клинической больнице управделами президента РФ 1 сентября.

В зале гостей встречала вдова Кобзона, его дети и внуки. Церемония проходила с 16:00 до 18:30.

Кто именно присутствовал на церемонии, Mash не уточняет. Канал отмечает, что певец объединял разные стороны российской жизни, и на неофициальной церемонии и встречались представители одной из сторон.

Иосиф Кобзон скончался 30 августа на 81-м году жизни. В конце июля певец, более 13 лет боровшийся с онкологическим заболеванием, попал в больницу в тяжелом состоянии.

СМИ писали, что он находился в реанимации отделения нейрохирургии под аппаратом вспомогательной вентиляции легких, а последние дни жизни провел в коме.