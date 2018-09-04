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Конфликт Бузовой и Королевой довел до истерики
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Конфликт Бузовой и Королевой довел до истерики 

Рамблер 2 часа назад
Фото: globallookpress.com
Певица Наташа Королева раскритиковала свою коллегу Ольгу Бузову из-за решения, принятого ею на проекте «Замуж за Бузову». Девушка отправила домой претендента на ее руку и сердце, композитора Германа Титова, который оказался другом Королевой.
«Эх, Оля Оля такого хлопца недооценила», — посетовала певица и назвала Бузову недальновидной (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены).
Она отметила, что благодаря Титову в репертуаре Бузовой могли бы появиться настоящие хиты. Также Королева заявила, что на самом деле у Бузовой уже есть возлюбленный — «высокий, глазастый темпераментный брюнет».
«А остальное это так, ШОУ!» — заключила она.
Бывшую коллегу Бузовой по «Дому-2» Алену Водонаеву возмутили высказывания Королевой. В своей колонке для издания «7 дней» она предположила, что певица просто завидует чужой популярности.
«Я таких едких комментариев от Королевой не ожидала», — подчеркнула Водонаева.
В августе этого года на ТНТ стартовало шоу «Замуж за Бузову». В проекте принимают участие холостяки от 18 до 40 лет, прошедшие конкурсный отбор. Сама Бузова рассказывала, что решилась на участие в шоу из-за нехватки времени на походы в кино и свидания. Она заявила, что хочет встретить мужчину «без памерсов», смелого, сильного, верного и умного.
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