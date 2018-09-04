Конфликт Бузовой и Королевой довел до истерики

«Эх, Оля Оля такого хлопца недооценила», — посетовала певица и назвала Бузову недальновидной (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены).

Она отметила, что благодаря Титову в репертуаре Бузовой могли бы появиться настоящие хиты. Также Королева заявила, что на самом деле у Бузовой уже есть возлюбленный — «высокий, глазастый темпераментный брюнет».

«А остальное это так, ШОУ!» — заключила она.

Бывшую коллегу Бузовой по «Дому-2» Алену Водонаеву возмутили высказывания Королевой. В своей колонке для издания «7 дней» она предположила, что певица просто завидует чужой популярности.

«Я таких едких комментариев от Королевой не ожидала», — подчеркнула Водонаева.

В августе этого года на ТНТ стартовало шоу «Замуж за Бузову». В проекте принимают участие холостяки от 18 до 40 лет, прошедшие конкурсный отбор. Сама Бузова рассказывала, что решилась на участие в шоу из-за нехватки времени на походы в кино и свидания. Она заявила, что хочет встретить мужчину «без памерсов», смелого, сильного, верного и умного.