Вайкуле приготовили ловушку в Крыму

История с заявлением известной певицы о том, что она не будет выступать на полуострове ни за какой гонорар, получила продолжение. Свое мнение о подобных высказываниях высказал член экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Госдуме , блогер Вадим Манукян.

Свою позицию Лайма Вайкуле объясняла тем, что жителям Евросоюза это якобы "запрещено" из-за санкций. После волны осуждения артистка заявила, что ее якобы неправильно поняли и дала слово бесплатно спеть для жителей Крыма

Манукян считает, что прецедент с Вайкуле может стать основанием для того, чтобы устроить артистам проверку Крымом.

"История с Лаймой и ее последние заявления говорят, что сегодня у зарубежных артистов недостаточно мотивации, чтобы почаще наведываться в Крым. Если… изгнанная из Юрмалы "взрослая" "Новая волна" снова сменит прописку на крымскую, это будет неплохим стимулом для артистов раз в год собираться на полуострове", — цитирует эксперта РИА ФАН.

Это может стать своеобразной ловушкой для Вайкуле: ей придется либо отказаться от гонорара за участие в фестивале "Новая волна", если он будет проходить на полуострове, либо пойти против своих же слов. "Нужно активнее включать мероприятия топ-уровня в крымскую повестку", — уверен Вадим Манукян.