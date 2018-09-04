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Вайкуле приготовили ловушку в Крыму
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Вайкуле приготовили ловушку в Крыму 

Дни.ру + ещё 1 34 минуты назад
Фото: РИА Новости
История с заявлением известной певицы о том, что она не будет выступать на полуострове ни за какой гонорар, получила продолжение. Свое мнение о подобных высказываниях высказал член экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Госдуме, блогер Вадим Манукян.
Свою позицию Лайма Вайкуле объясняла тем, что жителям Евросоюза это якобы "запрещено" из-за санкций. После волны осуждения артистка заявила, что ее якобы неправильно поняли и дала слово бесплатно спеть для жителей Крыма.
>> Вайкуле выдвинула условие для выступления в Крыму
Манукян считает, что прецедент с Вайкуле может стать основанием для того, чтобы устроить артистам проверку Крымом.
"История с Лаймой и ее последние заявления говорят, что сегодня у зарубежных артистов недостаточно мотивации, чтобы почаще наведываться в Крым. Если… изгнанная из Юрмалы "взрослая" "Новая волна" снова сменит прописку на крымскую, это будет неплохим стимулом для артистов раз в год собираться на полуострове", — цитирует эксперта РИА ФАН.
Это может стать своеобразной ловушкой для Вайкуле: ей придется либо отказаться от гонорара за участие в фестивале "Новая волна", если он будет проходить на полуострове, либо пойти против своих же слов. "Нужно активнее включать мероприятия топ-уровня в крымскую повестку", — уверен Вадим Манукян.
Отметим, "Новая волна" проходит в Сочи с 4 по 9 сентября. Планируется, что Лайма Вайкуле выступит на открытии фестиваля. Продюсер "Новой волны" Александр Румянцев заявил, что позиция певицы по поводу Крыма не имеет отношения к творчеству и не повлияет на ее выступление в Сочи, передает РИА Новости.
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