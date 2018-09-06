ФСБ обвинили в подготовке убийства Максаковой

Депутат Рады обвинил Россию в намерении убить Максакову «за Захарченко»

По его словам, он уже сообщил руководству СБУ , Национальной полиции и Генпрокуратуры о "подготовке ФСБ нового политического убийства-теракта".

Также он предположил, что это может быть "ответкой" за убийство главы самопровозглашенной Донецкой народной республики Александра Захарченко , причем "свалить это политическое убийство хотят на украинских националистов".

Ранее Мосийчук призвал власти Украины взять на себя ответственность за убийство Захарченко, обвинив их в трусости из-за нежелания открыто признать причастность к гибели главы ДНР.

По словам депутата, Украина имела полное право расправиться с Захарченко, а также с другими противниками киевского режима, которых Мосийчук назвал "террористами".

Угрозы в адрес Максаковой

Называющий себя журналистом, гражданским активистом и украинским патриотом Игорь Громов ранее выложил в Facebook видео, в котором требует от Максаковой уехать из Украины в течение трех суток. Иначе, по его словам, вдову Вороненкова ждет физическое устранение.

Максакова сообщила, что по факту угроз в ее адрес украинские правоохранительные органы начали уголовное производство.

Убийство Вороненкова

Дениса Вороненкова застрелили в центре Киева 23 марта 2017 года. В октябре Генпрокуратура Украины сообщила, что следствие установило заказчиков, организаторов и исполнителей убийства. В мае расследование завершилось.

По версии следствия, заказчиком является бывший гражданский супруг Максаковой Владимир Тюрин , а организаторами и исполнителями — пять граждан Украины. Тюрин заявил, что к преступлению непричастен, и попросил оставить его семью в покое.

Вороненков покинул Россию с женой в 2016 году и вскоре получил украинское гражданство. Сам он заявлял, что это вызвано политическими соображениями, однако в СКР считают, что экс-депутат пытался скрыться от следствия. Его заочно арестовали по делу о рейдерском захвате здания в Москве.

Убийство Захарченко

Александр Захарченко погиб 31 августа при подрыве бомбы в ресторане "Сепар" в центре Донецка. Одновременно с этим тяжелые ранения получил министр доходов и сборов Александр Тимофеев