На Украине из поминок по Кобзону устроили праздник

В Киеве устроили глумление над памятью скончавшегося 31 августа народного артиста. Украинцы принесли к посольству России кур-гриль, порванные баяны и пирамидки.

"Были проведены торжественные мероприятия, такие как: куропомазание; возлияние настойки боярышника; посажение цыпленка на бутылку", — написал в Facebook один из участников акции.

В свою очередь член общественного совета при министерстве социальной политики Украины Дмитрий Витов написало в соцсети, что в стране "весело, с шампанским, шутками и танцами проводили в последний путь в бетон короля окорочков Захарченко".

Два дня у посольства РФ. Украинцы — боги троллинга. pic.twitter.com/QBxAtZqlFw— Серый Кардинал (@slevo4kin) 2 сентября 2018 г. Детские игрушки же киевляне принесли потому, что ранее Иосиф Кобзон подарил онкобольному ребенку пластмассовую пирамидку. Отметим, и ранее некоторые украинские журналисты, блогеры и пользователи соцсетей позволяли себе оскорбительные высказывания в адрес умерших деятелей культуры.

Народный артист СССР, депутат Госдумы ушел из жизни в последний день лета в возрасте 80 лет. Певца с государственными почестями похоронили на Востряковском кладбище Москвы, рядом с его матерью.

Более десяти тысяч человек за пять часов пришли проститься с легендарным Иосифом Кобзоном. Среди них были первые лица государства, артисты, коллеги и друзья Кобзона.