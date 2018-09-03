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На Украине из поминок по Кобзону устроили праздник
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На Украине из поминок по Кобзону устроили праздник 

Дни.ру 47 минут назад
Фото: РИА Новости
В Киеве устроили глумление над памятью скончавшегося 31 августа народного артиста. Украинцы принесли к посольству России кур-гриль, порванные баяны и пирамидки.
Кроме того, "активисты" поставили у представительства нашей страны перечеркнутые красными крестиками портреты Иосифа Кобзона, убитого главы ДНР Александра Захарченко и президента России Владимира Путина. В соцсетях украинцы на все лады "просклоняли" покойных, демонстрируя неприкрытую радость от случившегося и неуместный черный юмор.
"Были проведены торжественные мероприятия, такие как: куропомазание; возлияние настойки боярышника; посажение цыпленка на бутылку", — написал в Facebook один из участников акции.
>> На прощании с Кобзоном произошло ЧП
В свою очередь член общественного совета при министерстве социальной политики Украины Дмитрий Витов написало в соцсети, что в стране "весело, с шампанским, шутками и танцами проводили в последний путь в бетон короля окорочков Захарченко".
Детские игрушки же киевляне принесли потому, что ранее Иосиф Кобзон подарил онкобольному ребенку пластмассовую пирамидку. Отметим, и ранее некоторые украинские журналисты, блогеры и пользователи соцсетей позволяли себе оскорбительные высказывания в адрес умерших деятелей культуры.
Народный артист СССР, депутат Госдумы ушел из жизни в последний день лета в возрасте 80 лет. Певца с государственными почестями похоронили на Востряковском кладбище Москвы, рядом с его матерью.
Более десяти тысяч человек за пять часов пришли проститься с легендарным Иосифом Кобзоном. Среди них были первые лица государства, артисты, коллеги и друзья Кобзона.
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