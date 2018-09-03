Из поминок по Кобзону устроили праздник

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В Киеве устроили издевательские поминки Кобзона 

Рамблер 1 час назад
К посольству России в Киеве после смерти певца и депутата Госдумы Иосифа Кобзона украинцы принесли детские пирамидки, курицу-гриль, насаженную на бутылки шампанского, и порванные баяны. Об этом сообщает «Обозреватель».
Пирамидки — отсылка к мему, основанному на фото Кобзона в симферопольской больнице. Снимок демонстрирует, как певец дарит восьмилетнему мальчику игрушечную пирамидку, а ребенок выглядит недовольным из-за подарка «не по возрасту».
Интернет-пользователи рассказали, что киевляне продолжают нести к посольству пирамидки уже второй день.
«Дайте хороший повод, мы и третий день у посольства РФ проведем», — написал один из них (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены).
>> На прощании с Кобзоном произошло ЧП
Организаторы издевательских «поминок» отметили, что курицу начали приносить к зданию после убийства лидера ДНР Александра Захарченко 31 августа, как отсылку к бизнесу по производству куриного мяса, с которым якобы был связан погибший.
Иосиф Кобзон скончался 30 августа на 81-м году жизни. В конце июля певец, более 13 лет боровшийся с онкологическим заболеванием, попал в больницу в тяжелом состоянии. СМИ писали, что он находился в реанимации отделения нейрохирургии под аппаратом вспомогательной вентиляции легких, а последние дни жизни провел в коме.
Смерть Кобзона стала поводом для злорадства украинских интернет-пользователей. Они оставили множество нецензурных и оскорбительных комментариев в его адрес, вспомнив, что Кобзон критиковал Украину и поддерживал ополченцев Донбасса.
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