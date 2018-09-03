Из поминок по Кобзону устроили праздник

В Киеве устроили издевательские поминки Кобзона

К посольству России в Киеве после смерти певца и депутата Госдумы Иосифа Кобзона украинцы принесли детские пирамидки, курицу-гриль, насаженную на бутылки шампанского, и порванные баяны. Об этом сообщает «Обозреватель».

Пирамидки — отсылка к мему, основанному на фото Кобзона в симферопольской больнице. Снимок демонстрирует, как певец дарит восьмилетнему мальчику игрушечную пирамидку, а ребенок выглядит недовольным из-за подарка «не по возрасту».

Два дня у посольства РФ. Украинцы — боги троллинга. pic.twitter.com/QBxAtZqlFw— Серый Кардинал (@slevo4kin) 2 сентября 2018 г.

Интернет-пользователи рассказали, что киевляне продолжают нести к посольству пирамидки уже второй день.

«Дайте хороший повод, мы и третий день у посольства РФ проведем», — написал один из них (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены).

Организаторы издевательских «поминок» отметили, что курицу начали приносить к зданию после убийства лидера ДНР Александра Захарченко 31 августа, как отсылку к бизнесу по производству куриного мяса, с которым якобы был связан погибший.

Иосиф Кобзон скончался 30 августа на 81-м году жизни. В конце июля певец, более 13 лет боровшийся с онкологическим заболеванием, попал в больницу в тяжелом состоянии. СМИ писали, что он находился в реанимации отделения нейрохирургии под аппаратом вспомогательной вентиляции легких, а последние дни жизни провел в коме.

Смерть Кобзона стала поводом для злорадства украинских интернет-пользователей. Они оставили множество нецензурных и оскорбительных комментариев в его адрес, вспомнив, что Кобзон критиковал Украину и поддерживал ополченцев Донбасса.