В ДНР объявлен трехдневный траур после смерти Кобзона 

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Захарченко подписал указ об объявлении трехдневного траура в связи с кончиной народного артиста СССР Иосифа Кобзона. Соответствующий указ опубликован на сайте ДНР.
"Постановляю объявить 31 августа, 1 и 2 сентября 2018 года днями траура в Донецкой народной республике", — говорится в тексте.
Как отмечается, в период траура на территории Донецкой народной республики отменят все увеселительные мероприятия.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил соболезнования родным и близким народного артиста СССР Иосифа Кобзона.