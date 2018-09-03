Шуфутинский рассказал, как проведет третье сентября

Автор шлягера "Третье сентября" Михаил Шуфутинский рассказал, как проведет знаменательную дату.

Ранее одна из сетей быстрого питания сообщила, что решила сделать в честь певца бургер и забронировала для него столик. Сам Шуфутинский заявил, что никто из компании с ним не связывался.

Певец заявил, что намерен провести этот день в кругу друзей.

" [Пойду] к товарищу близкому, у него день рождения", — рассказал исполнитель телеканалу "360".

На вопрос, получится ли у него все же попробовать посвященный ему бургер, он ответил отказом.

"Я не пойду, потому что у моего товарища тоже очень вкусно готовят, не хуже", — объяснил Шуфутинский.