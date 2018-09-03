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Шуфутинский рассказал, как проведет третье сентября
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Шуфутинский рассказал, как проведет третье сентября 

РИА Новости + ещё 32 1 час назад
Фото: РИА Новости
Автор шлягера "Третье сентября" Михаил Шуфутинский рассказал, как проведет знаменательную дату.
Ранее одна из сетей быстрого питания сообщила, что решила сделать в честь певца бургер и забронировала для него столик. Сам Шуфутинский заявил, что никто из компании с ним не связывался.
Певец заявил, что намерен провести этот день в кругу друзей.
" [Пойду] к товарищу близкому, у него день рождения", — рассказал исполнитель телеканалу "360".
На вопрос, получится ли у него все же попробовать посвященный ему бургер, он ответил отказом.
"Я не пойду, потому что у моего товарища тоже очень вкусно готовят, не хуже", — объяснил Шуфутинский.
Песня "Третье сентября" в последние годы стала одним из самых известных мемов рунета. Музыку к песне, которая впервые была исполнена в 1993 году, написал Игорь Крутой, слова — Игорь Николаев. Пользователи Сети ежегодно вспоминают хит Михаила Шуфутинского и всей страной готовятся "перевернуть календарь".
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