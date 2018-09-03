Бледанс попала в секту

Ведущая Эвелина Бледанс дала критическую рецензию на масштабный семинар по саморазвитию, который провел на стадионе "Олимпийский" в Москве американский тренер Тони Роббинс. Происходящее она сравнила с сектантством.

В Сети продолжают кипеть обсуждения прошедшего 1 сентября на стадионе "Олимпийский" в Москве тренинга личностного роста от Тони Роббинса. Поступают самые противоречивые оценки. Многие указывают на цены за билеты, которые достигали 500 тысяч рублей, а также банальные мысли, которые со сцены озвучивал "гуру". Хотя, кажется, самым большим разочарованием для посетителей стали многочасовые очереди на вход.

Присоединилась к обсуждению и Эвелина Бледанс. Она рассказала о том, как мероприятие выглядело изнутри. По ее словам, иностранного гостя смутила несколько вялая реакция российских зрителей.

Она добавила, что за "музыкально-танцевальными паузами" лектору все же удалось донести до аудитории правильные истины, однако все это, по ее оценке, и без того лежит на поверхности и доступно каждому здравомыслящему человеку.

"А немного попахивало идолопоклонением и сектой…", — добавила она.

При этом рассуждения Бледанс сопровождались ее фотографией с мероприятия и двумя короткими роликами. Таким образом, она сама присутствовала на лекции, которую назвала сектой. Подобный подход озадачил некоторых подписчиков ведущей.

Кроме того, если человек хочет что-то изменить, он должен делать это, а не отдавать свои кровные некоему тренеру. который мотивирует его парой жизнеутверждающих цитат.