Бледанс попала в секту 

"Но, вскоре и наши стали улюлюкать, тем более мэтр по построению жизни и бизнесса постоянно просил подтвержать все свои высказывания дружным "Да!", а часто и помогать физическими упражнениями (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. — Прим. ред.)", — написала ведущая на своей странице в Instagram.
24 тысячи человек посетили выступление коучера Тони Роббинса в «Олимпийском» Первые пол часа он был в недоумении, почему его так вяло встречают (он же привык, что все стонут и улюлюкают после каждой его фразы…) Но, вскоре и наши стали улюлюкать, тем более мэтр по построению жизни и бизнесса постоянно просил подтвержать все свои высказывания дружным «Да!», а часто и помогать физическими упражнениями. Для себя я перевела английское название семинара, как «Промывка мозгов». Конечно между музыкально-танцевальными паузами он сумел донеси до публики много полезных и правильных истин. Но… мне показалось, что истории, которые он рассказывал и выводы, которые из них делал примитивны, лежат на поверхности и доступны каждому здравомыслящему человеку. Может я просто стара и многое в этой жизни испатала путём собственных проб и ошибок. Если меня сейчас читают поклонники Тони, разъясните, плиииз. Ведь билеты стоили чуть-ли не до 500 тр😱😱P. S. А немного попахивало идолопоклонением и сектой… Я как -то с вела в Гостинном дворе юбилей компании «Zepter» так вот там к Филиппу Цептеру тёти прямо в ноги кидались от радости видеть ЕГО! #ТониРобинс #олимпийский #синергия #коуч #секта #цептер #zepter
"Для себя я перевела английское название семинара, как "Промывка мозгов", — призналась Эвелина Бледанс.
С Днём знаний нас) Мой Учитель сегодня прилетел из США))) ТОНИ РОББИНС В РОССИИ!🔥😎 Этого события многие ждали и я в том числе! 🤗 ⚡️Для тех, кто ставит перед собой цели, кто мечтает воплотить свои мечты в реальность, этот человек конечно же известен! Он коуч, причём коуч N1!💪🏻😎 ⚡️Ему 58, у него джет лег и он раскачал 25000 человек😲😲😲😲 ⚡️Короче, я под большим впечатлением!🎉 ⚡️А ещё где как ни здесь можно увидеть дорогих тебе людей— единомышленников!) @kozicholga @ksenia.sekiro @valerysekiro @rovkin. d @finogenova_ekaterina 🤓Если хочешь чтобы расписал все инсайты и суть выступления— ставь «+» в комментарии! #кузеняткин #векжививекучись #тонироббинсвмоскве #тониробинс и его #волшебныйпендель
"А немного попахивало идолопоклонением и сектой…", — добавила она.
😂😂😂 вся лента сегодня пестрит картинками и видео с семинара Тони Роббинса! Прошла за месяц мощнейшая реклама и все пошли занимать первые ряды по 500 тысяч рублей))) чтобы узнать как срубить Куш🤣🔨 Мое любимое выражение «Развод сахара в чай». Ну ладно ещё, если ты был толстый и раскрыл секрет похудения и это рассказав, это ещё одно дело и на этом заработал, но когда ты просто ходишь и рассказываешь другим как заработать, при этом что у тебя есть?! Все что у тебя есть, это то что ты заработал на семинарах, потому что тебе улыбнулась удача и в этом ты молодец, что тут же поймал ее за хвост! У парня своя империя Лайф-коучинга это круто! И ещё куча книг как заработать! Я всегда думала, чтобы заработать надо найти хорошую работу, желание идти вперёд и конечно же удачу, без неё никуда! А уж точно не прочитать книгу и после этого стать миллионером 🙈🤣 самые лучшие тренеры-это мы сами для себя! А этот человек молодец, потому что научился продавать воздух! Но зачем вам за это платить?! Если вы можете спокойно учится, развиваться и найти достойную работу, а не летать в облаках! Если человек хочет изменить жизнь, он мир перевернёт и изменит, а не будет отдавать свои возможно последние деньги тренеру)))) я могу и ошибаться и возможно, вы станете миллионерами после него, в чем я конечно сильно сомневаюсь, но желаю вам всем удачи и идти только вперёд 💋💋💋
"Я могу и ошибаться и возможно, вы станете миллионерами после него, в чем я конечно сильно сомневаюсь, но желаю вам всем удачи и идти только вперёд", — на доброжелательной ноте завершила свое послание Ксения Бородина.