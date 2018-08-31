Инсульт и выкидыш: Бледанс готовят к худшему

Инсульт и выкидыш: беременную Бледанс готовят к худшему

Актриса и певица Эвелина Бледанс в 49 лет решилась на новую беременность: она прибегла к процедуре ЭКО и уже ждет ребенка. Специалисты считают, что артистка поставила по угрозу и свое здоровье, и здоровье малыша.

Не нужно консультироваться с врачом, чтобы понять, что поздняя беременность — очень опасная затея. Об этом говорит здравый смысл: с возрастом ресурс человеческого организма неизбежно подходит к концу. Можно молодиться, делать уколы красоты и различные пластические операции, но было здоровье уже не вернуть.

Вывод только один — риски при поздней беременности для матери и полда вырастают в разы. Согласны с этим и в экспертном сообществе. О том, что может ждать беременную Бледанс, рассказала Dni.Ru кандидат медицинских наук, доцент кафедры женских болезней и репродуктивного здоровья НМЦ им. Н. И. Пирогова, ведущий врач-гинеколог Real Clinic Ирина Белякина.

По ее словам, в группу повышенного риска входят все женщины старше 35 лет.

"У женщин в этом возрасте повышается вероятность преждевременных родов, рождения маловесного ребенка, развития артериальной гипертензии, гестационного диабета, предлежания и отслойки плаценты. Что касается здоровья будущего малыша то после 35 лет увеличиваются риски рождения малыша с пороками развития или хромосомными нарушениями. Возрастают риски от гибели от беременности и родов — у женщин с 35-39 лет в 2,5 раза, а после 40 лет в 5,3 раза по сравнению с возрастной категорией 20-30 лет", — рассказала она.

Поздние роды — настоящий тред, уверена Белякина. Многие родители задумываются о потомстве после 40-45 лет, но решаются на такой шаг, конечно, далеко не все. "Обычно это женщины, вышедшие второй раз замуж, у них уже есть дети от первого брака, но они мечтают родить общего ребенка со своим спутником. Или же пары, у которых это первый ребенок. В принципе в таком возрасте самостоятельно забеременеть сложно, обычно это ЭКО, которое само по себе несет достаточные риски для здоровья матери и будущего ребенка", — отмечает специалист.

"Безусловно перед ЭКО женщину тщательно проверяют, ее здоровье должно позволять в таком возрасте выносить беременность. Но все равно сама процедура и последующая беременность женщинами после 45 лет переносится тяжело", — добавила Белякина.

"Об этом мало говорят, но вероятность глобальных осложнений в этом случае достаточно высока. Одно из них инсульт. Естественные роды в возрасте 45 +, скорее это будет кесарево сечение", — заявила она. Эксперт добавила, что не следует верить в мифы об омоложении после беременности. "Это в 20-35 лет организм женщина заточен под беременность, она может легко выносить, родить и быстро восстановится. Беременность в старшем репродуктивном возрасте после 45 унесет остатки здоровья женщины, малыш заберет все резервы организма", — подчеркивает она.

Важно помнить и о том, что за малышом нужен особенный уход. Как будет с этим справляться Бледанс, у которой уже есть маленький ребенок — загадка.