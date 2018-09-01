Гузеева отказалась скорбеть по Кобзону

Ведущая шоу «Давай поженимся» вместе с дочерью Ольгой (или Лёлей, как зовут девушку в семье) наслаждается последним днём лета в Тбилиси. Гузеева очень любит Грузию — её второй супруг и отец её сына Каха Толордава родом из этой страны. Телеведущая довольно часто выбирается в Тбилиси, каждый раз восторгаясь местным гостеприимством, климатом и разносолами.

Публикация от Larisa Guzeeva (@_larisa_guzeeva_) 30 Авг 2018 в 3:21 PDT Фотографиями из Тбилиси ведущая делится с подписчиками. На многие комментарии к ним Гузеева отвечает, причём, порой весьма резко.

Так, одна из поклонниц спросила у Ларисы Гузеевой, почему она проигнорировала смерть Иосифа Кобзона. На фоне многочисленных соболезнований и воспоминаний об артисте некоторым кажется, что отсутствие слов и памятных фото в микроблоге другого публичного человека есть игнорирование памяти мэтра. Лариса Гузеева обосновала свою позицию:

«Зачем вы мне об этом пишите? По-вашему я не в курсе? Или пост об этом? Я живая и я радуюсь в Тбилиси! Что вы за люди?»

Актриса наслаждается отпуском и не считает нужным публично скорбеть об ушедшем исполнителе. Также теледива намекнула, что в Грузии она не только отдыхает, мол туда её привело важное дело. Фолловеры предположили, что, возможно, речь идёт о помолвке или даже свадьбе сына Георгия, который давно счастливо живёт со своей девушкой. Гузеева считает избранницу сына членом семьи и очень тепло к ней относится.