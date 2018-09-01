Кикабидзе рассказал, почему не приедет на похороны Кобзона

Советский и грузинский актер Вахтанг Кикабидзе объяснил причину своего отсутствия на похоронах Кобзона . Напоминаем, что церемония прощания с Иосифом Кобзоном пройдет 2 сентября в Москве.

Кикабидзе рассказал, что он не получал приглашения на похороны, к тому же в настоящий момент сам лежит в больнице, пишет Ридус

Последнее время общение между Кобзоном и Кикабидзе практически прекратилось после августовских событий 2008 года. Позже Иосиф Кобзон подтвердил, что больше не поддерживает контакты со своим грузинским коллегой.