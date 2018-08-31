Кикабидзе объяснил, почему не приедет проститься с Кобзоном

По словам Кикабидзе, он не получал приглашения на похороны, к тому же грузинский артист в настоящий момент сам находится в больнице.

Общение между бывшими друзьями Кобзоном и Кикабидзе практически свелось на нет после августовских событий 2008 года. Тогда, после начала грузино-осетинского конфликта, Вахтанг Кикабидзе заявил, что «больше ни ногой» не появится в России , а также отказался от врученного ему Ордена Дружбы.

Год спустя в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону Иосиф Кобзон подтвердил, что больше не общается со своим грузинским коллегой, попутно осудив его поведение.

В то же время российский артист отметил, что не держит зла на «Бубу» и по-прежнему считает его своим другом.

«Буба — мой друг, и я себе его таким и представляю. Я не знаю, кто его так склонил против России, которая его возвеличила. Потому что и фильм «Мимино», и его постоянная работа в России — она давала ему жить вольготно. Телевидение, концерты-гонорары, поездки — Россия ему все давала. Но если так случилось, и если тебя этот бесноватый Саакашвили склонил к себе, ну прими какую-то позицию», — высказался тогда Кобзон.

Еще одним неясным обстоятельством предстоящей церемонии прощания с легендарным артистом остается позиция Аллы Пугачевой , которая до сих пор никак не высказалась по поводу кончины певца.

Как ранее сообщал «Ридус», Иосиф Кобзон умер 30 августа после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием.

Уже известно, что исполнителя похоронят на Востряковском кладбище столицы рядом с могилой его матери.