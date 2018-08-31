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Кикабидзе объяснил, почему не приедет проститься с Кобзоном
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Кикабидзе объяснил, почему не приедет проститься с Кобзоном 

Ридус 1 час назад
Советский и грузинский актер Вахтанг Кикабидзе объяснил, почему не будет присутствовать церемонии прощания с Иосифом Кобзоном, которая пройдет 2 сентября в Москве.
По словам Кикабидзе, он не получал приглашения на похороны, к тому же грузинский артист в настоящий момент сам находится в больнице.
Общение между бывшими друзьями Кобзоном и Кикабидзе практически свелось на нет после августовских событий 2008 года. Тогда, после начала грузино-осетинского конфликта, Вахтанг Кикабидзе заявил, что «больше ни ногой» не появится в России, а также отказался от врученного ему Ордена Дружбы.
Год спустя в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону Иосиф Кобзон подтвердил, что больше не общается со своим грузинским коллегой, попутно осудив его поведение.
В то же время российский артист отметил, что не держит зла на «Бубу» и по-прежнему считает его своим другом.
«Буба — мой друг, и я себе его таким и представляю. Я не знаю, кто его так склонил против России, которая его возвеличила. Потому что и фильм «Мимино», и его постоянная работа в России — она давала ему жить вольготно. Телевидение, концерты-гонорары, поездки — Россия ему все давала. Но если так случилось, и если тебя этот бесноватый Саакашвили склонил к себе, ну прими какую-то позицию», — высказался тогда Кобзон.
Еще одним неясным обстоятельством предстоящей церемонии прощания с легендарным артистом остается позиция Аллы Пугачевой, которая до сих пор никак не высказалась по поводу кончины певца.
Как ранее сообщал «Ридус», Иосиф Кобзон умер 30 августа после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием.
Уже известно, что исполнителя похоронят на Востряковском кладбище столицы рядом с могилой его матери.
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