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Озвучены последние слова принцессы Дианы
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Озвучены последние слова принцессы Дианы 

Рамблер + ещё 3 58 минут назад
В 21-ю годовщину гибели принцессы Дианы британское издание The Sun побеседовало со спасателем Ксавье Гурмелоном, который первым оказался рядом с принцессой после автокатастрофы.
Он рассказал, что увидел молодую женщину, она была в сознании. По признанию Гурмелона, он не сразу узнал в ней британскую принцессу. Спасатель наклонился над Дианой и стал успокаивать, говоря, что скоро ее вытащат из машины.
Она сказала: «О Боже, что случилось?». По словам спасателя, он был уверен, что Диана выживет. На ее теле не было существенных видимых повреждений.
Авария, в которой погибла Диана Спенсер, произошла 31 августа 1997 года в Париже. Автомобиль возлюбленного принцессы, бизнесмена Доди аль-Файеда, на большой скорости врезался в стену туннеля, затем ударился о разделительный барьер и перевернулся. Аль-Файед и водитель машины погибли на месте, Диана скончалась в больнице через два часа после ДТП.
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