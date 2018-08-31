Эвелина Блёданс оправдалась за драку

Во время оживленного обсуждения личной жизни Эвелины женщина из массовки "перегнула палку". Бледанс накинулась на нее и, как заявила пострадавшая позже, избила. Бледанс отметила, что она не жалеет о случившемся, потому что обидчица начала оскорблять ее сына, а за детей актриса готова стоять насмерть.

Более того, Эвелина сожалеет, что в руках у нее не оказалось какого-нибудь тяжелого предмета, потому что она не позволит никому оскорблять своего ребенка. Бледанс призвала поклонников не верить тому, что говорит пострадавшая сторона, а посмотреть выпуск шоу самостоятельно и сделать выводы.