Бросила все. Вайкуле приехала на похороны Кобзона

Оскандалившаяся Вайкуле приехала на похороны Кобзона

Вокруг того, приедет ли прибалтийская дива на прощание с мэтром советской и российской эстрады, было много спекуляций. Но певица не могла пропустить это печальное событие…

Лайма Вайкуле и Иосиф Кобзон не раз выступали на одной сцене на фестивале в Юрмале . Приезжала Лайма и на торжественные вечера, и дни рождения народного артиста. Но вот о том, удастся ли ей проститься с певцом, ясности не было.

"Нет, ее не будет, она сейчас в Лондоне", — уверял концертный директор Вайкуле.

По его словам, певица должна была вернуться только 4 сентября, чтобы выступить на фестивале "Новая волна" в Сочи

"Но я бросила все дела, отменила планы и все-таки приехала в Москву, — рассказала звезда в эксклюзивном интервью Dni.Ru. — Не могла поступить иначе, ибо безмерно уважала этого человека. Но настроение ужасное — какое еще может быть на похоронах".

Напомним, несколько лет назад министр внутренних дел Латвии подписал распоряжение, согласно которому российский певец и депутат Госдумы Иосиф Кобзон включен в черный список и лишен возможности въезжать в Латвию. Официальная причина запрета на въезд — "угроза государственной безопасности и общественному порядку". Весте с ним под раздачу попали Олег Газманов Валерия . Но в музыкальной тусовке судачат, что Лайма Вайкуле оббивала пороги самых высоких кабинетов, чтобы помочь российским коллегам и открыть им въезд в страну.

Сама Лайма недавно тоже угодила в политический скандал. "В Крыму не буду выступать ни за какие деньги, потому что мы — европейцы, нам нельзя", — сказала она перед концертом в Одессе. Из-за неосторожно брошенной фразы на нее спустили всех собак, заклевали, заплевали, заклеймили. Хотя никакой крамолы в словах Вайкуле не было.