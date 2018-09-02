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Бросила все. Вайкуле приехала на похороны Кобзона
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В СМИ просочилась секретная директива ООН по Сирии

Оскандалившаяся Вайкуле приехала на похороны Кобзона 

Дни.ру + ещё 80 4 часа назад
Фото: GLOBAL LOOK press/Grigirii Goryachev
Вокруг того, приедет ли прибалтийская дива на прощание с мэтром советской и российской эстрады, было много спекуляций. Но певица не могла пропустить это печальное событие…
Лайма Вайкуле и Иосиф Кобзон не раз выступали на одной сцене на фестивале в Юрмале. Приезжала Лайма и на торжественные вечера, и дни рождения народного артиста. Но вот о том, удастся ли ей проститься с певцом, ясности не было.
"Нет, ее не будет, она сейчас в Лондоне", — уверял концертный директор Вайкуле.
По его словам, певица должна была вернуться только 4 сентября, чтобы выступить на фестивале "Новая волна" в Сочи.
"Но я бросила все дела, отменила планы и все-таки приехала в Москву, — рассказала звезда в эксклюзивном интервью Dni.Ru. — Не могла поступить иначе, ибо безмерно уважала этого человека. Но настроение ужасное — какое еще может быть на похоронах".
Напомним, несколько лет назад министр внутренних дел Латвии подписал распоряжение, согласно которому российский певец и депутат Госдумы Иосиф Кобзон включен в черный список и лишен возможности въезжать в Латвию. Официальная причина запрета на въезд — "угроза государственной безопасности и общественному порядку". Весте с ним под раздачу попали Олег Газманов и Валерия. Но в музыкальной тусовке судачат, что Лайма Вайкуле оббивала пороги самых высоких кабинетов, чтобы помочь российским коллегам и открыть им въезд в страну.
Сама Лайма недавно тоже угодила в политический скандал. "В Крыму не буду выступать ни за какие деньги, потому что мы — европейцы, нам нельзя", — сказала она перед концертом в Одессе. Из-за неосторожно брошенной фразы на нее спустили всех собак, заклевали, заплевали, заклеймили. Хотя никакой крамолы в словах Вайкуле не было.
Dni.Ru/Феликс Грозданов
Помимо Вайкуле, на прощание с Кобзоном пришли: Константин Эрнст, Анастасия Волочкова, Владимир Жириновский, Геннадий Зюганов, Вячеслав Фетисов, Татьяна Михалкова, Михаил Шуфутинский, Михаил Турецкий, Руслан Алехно, Валерий Меладзе…
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