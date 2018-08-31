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Хилькевич пожаловалась на дочь
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Анна Хилькевич пожаловалась на дочь 

Russianshowbiz.info + ещё 2 31 августа 2018
Фото: Russianshowbiz.info
Анна Хилькевич, которая не так давно стала мамой во второй раз, столкнулась с неожиданной проблемой. Уход за двумя дочерями стал невыносимо тяжелым делом, когда старшая Арианна, которой уже исполнилось 3 года, вдруг начала доводить своих родителей капризами и истериками.
Период отрицания «не хочу, не буду» наступил у малышки не вовремя, как раз тогда, когда Хилькевич пытается восстановиться после родов. «У нее точно начался кризис 3-х лет… Это просто что-то невыносимое», — жалуется актриса.
Анна попросила поклонников поддержать ее и дать по возможности советы, как ей справиться с непростым периодом.
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