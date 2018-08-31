Анна Хилькевич пожаловалась на дочь

Анна Хилькевич , которая не так давно стала мамой во второй раз, столкнулась с неожиданной проблемой. Уход за двумя дочерями стал невыносимо тяжелым делом, когда старшая Арианна, которой уже исполнилось 3 года, вдруг начала доводить своих родителей капризами и истериками.

Период отрицания «не хочу, не буду» наступил у малышки не вовремя, как раз тогда, когда Хилькевич пытается восстановиться после родов. «У нее точно начался кризис 3-х лет… Это просто что-то невыносимое», — жалуется актриса.

Анна попросила поклонников поддержать ее и дать по возможности советы, как ей справиться с непростым периодом.