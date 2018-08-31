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На Украине рассказали о «блокноте добрых дел» Кобзона
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Украинский композитор рассказал о «блокноте добрых дел» Кобзона 

РИА Новости 31 минуту назад
Фото: РИА Новости
Народный артист СССР Иосиф Кобзон был неординарной личностью и пытался помочь многим людям. Об этом рассказал украинский композитор Владимир Быстряков в эфире телеканала NewsOne.
По его словам, он беседовал с близким другом Кобзона драматургом и поэтом Александром Вратаревым, который написал для певца около пятнадцати песен.
"Когда у Саши (Вратарев — ред.) брат заболел лейкемией, он ночью позвонил Кобзону в Нальчик, и Кобзон на следующее утро прилетел в Москву. И они целый день на автомобиле Кобзона объезжали все инстанции, которые могли бы помочь", — рассказал композитор.
Быстряков также отметил, что у Кобзона был маленький блокнотик, где он вел список своих добрых дел.
"Там было написано: этому протезы, этому квартиру, этого восстановить на работу, этому — путевку. Он работал на людей", — подчеркнул композитор.
Кроме того, Быстряков восхитился мужеством Кобзона, который не побоялся выступить в роли переговорщика с террористами во время захвата заложников на Дубровке в 2002 году.
"Его могли запросто убить, но он не побоялся, вошел туда и вывел детей с матерями. Это очень мужественный поступок", — рассказал композитор.
Быстряков не стал комментировать позицию Кобзона по Крыму, заявив, что это его личная позиция и что обсуждать он ее не хочет.
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