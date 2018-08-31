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Церемонию прощания с Кобзоном перенесли
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В Госдуме сообщили о переносе церемонии прощания с Кобзоном 

Газета.Ru + ещё 59 56 минут назад
Фото: РИА Новости
Церемония прощания с советским и российским эстрадным певцом Иосифом Кобзоном начнется в Концертном зале имени П. И. Чайковского 2 сентября в 8.00. Об этом сообщается на сайте Государственной думы.
Ранее сообщалось, что церемония прощания начнется в 10.00.
В Госдуме объяснили перенос начала церемонии слишком большим количеством людей, которые хотят проститься с Кобзоном.
На сайте также говорится, что гражданская панихида начнется в 12.00.
Певец будет похоронен на Востряковском кладбище.
Ранее сообщалось, что Кобзон будет похоронен по еврейским традициям.
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