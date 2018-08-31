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Жители Забайкалья почтили память Иосифа Кобзона
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Жители Забайкалья почтили память Иосифа Кобзона 

ТАСС + ещё 21 14 часов назад
Фото: Федеральное агентство новостей
ЧИТА, 31 августа. /ТАСС/. Жители поселка Агинское в Забайкальском крае, где в 2017 году установили первый в России бюст народного артиста СССР, депутата Госдумы от Забайкалья Иосифа Кобзона, почтили память певца, возложив цветы к памятнику. Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь администрации Агинского Бурятского округа (АБО) Долгорма Дашинимаева.
Кобзон скончался 30 августа на 81-м году жизни.
"С самого утра агинчане начали приносить цветы к памятнику Иосифу Давыдовичу. Там уже очень много цветов — гвоздики, розы. Цветы к бюсту возложили и руководители окружной администрации, член Совета Федерации от Забайкальского края Баир Жамсуев (с 1997 по 2008 годы — глава АБО). Люди вспоминают Иосифа Давыдовича, говорят о том, какая эта потеря для региона", — рассказал Дашинимаева.
Иосиф Кобзон с 1997 по 2007 год представлял в Госдуме Агинский Бурятский автономный округ, а с 2007 являлся депутатом Государственной думы от Забайкальского края. В 2010 году ему присвоили звание почетного гражданина края, в октябре прошлого года в забайкальском поселке Агинское открыли первый в России бюст певца, а в июне этого года «звезду» народного артиста СССР открыли на аллее с именами выдающихся забайкальцев в центре Читы.
Ранее губернатор Забайкальского края Наталья Жданова сообщила ТАСС, что Кобзон до последнего был на связи с регионом и помогал в решении его проблем. О том как много сделал Иосиф Кобзон для социально-экономического развития АБО рассказал также сенатор Жамсуев. По словам члена Совета Федерации, депутат «побывал во всех селах округа, все его там знали, в народе его всегда называли „нашим Кобзоном“, и в каждый свой приезд он встречался с людьми».
Репертуар Кобзона включал около 3 тыс. песен, составивших музыкальную летопись второй половины XX века. В их числе практически все лучшие песни, созданные Дунаевским, Блантером, братьями Покрасс, Новиковым, Соловьевым-Седым, Фрадкиным, Фельцманом, Туликовым, Пахмутовой, Тухмановым и другими советскими композиторами. Это всенародные хиты «Смуглянка», «А у нас во дворе», «Старый клен», «С чего начинается Родина», «Я люблю тебя, жизнь», «Мгновения», «Темная ночь», «День Победы», «В городском саду» и многие другие.
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