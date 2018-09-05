У Волочковой нашли серьезный долг за ЖКХ

У Волочковой нашли серьезный долг за коммуналку

Балерина Анастасия Волочкова задолжала обслуживающей компании 300 тысяч рублей за коммунальные услуги. Об этом сообщает «СтарХит».

По данным издания, ежемесячно Волочковой приходит счет в 60 тысяч рублей, но балерина оплачивает только половину суммы (начисления за газ, воду и электричество).

В другую половину входят вывоз мусора, охрана коттеджного поселка, в котором она живет, и его благоустройство. «СтарХит» отмечает, что Волочкова не платит за это уже около года. По ее словам, эти деньги требуют «непонятно за что».

Волчкова заявляла, что территорию ее частного дома убирают нанятые ею рабочие, а для охраны особняк оборудован камерами видеонаблюдения.

Адвокат балерины Владимир Комсолев говорил, что ранее плата за вывоз мусора, охрану и благоустройство составляла 20 тысяч рублей в месяц, но затем сумма «как-то незаметно» выросла до 50 тысяч. Его клиентка сочла, что ее пытаются «обобрать».

«СтарХит» отмечает, что Волочкова живет в трехэтажном особняке площадью более 800 квадратных метров. Он расположен в подмосковном поселке Николо-Урюпино.