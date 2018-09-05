Ещё
У Волочковой нашли серьезный долг за ЖКХ
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

У Волочковой нашли серьезный долг за коммуналку 

Рамблер + ещё 26 2 часа назад
Балерина Анастасия Волочкова задолжала обслуживающей компании 300 тысяч рублей за коммунальные услуги. Об этом сообщает «СтарХит».
По данным издания, ежемесячно Волочковой приходит счет в 60 тысяч рублей, но балерина оплачивает только половину суммы (начисления за газ, воду и электричество).
В другую половину входят вывоз мусора, охрана коттеджного поселка, в котором она живет, и его благоустройство. «СтарХит» отмечает, что Волочкова не платит за это уже около года. По ее словам, эти деньги требуют «непонятно за что».
Волчкова заявляла, что территорию ее частного дома убирают нанятые ею рабочие, а для охраны особняк оборудован камерами видеонаблюдения.
Адвокат балерины Владимир Комсолев говорил, что ранее плата за вывоз мусора, охрану и благоустройство составляла 20 тысяч рублей в месяц, но затем сумма «как-то незаметно» выросла до 50 тысяч. Его клиентка сочла, что ее пытаются «обобрать».
«СтарХит» отмечает, что Волочкова живет в трехэтажном особняке площадью более 800 квадратных метров. Он расположен в подмосковном поселке Николо-Урюпино.
Комментарии2
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
России готовят новые проблемы из-за Скрипалей140
Россия нанесла удары в Сирии62
Захарова ответила на провокацию по делу Скрипалей55
Лавров допустил войну с США668
Обвиняемых в отравлении Скрипалей назвали сотрудниками ГРУ112
Видео
00:44
Обвиняемых в отравлении Скрипалей назвали сотрудниками ГРУ
В мире
00:55
Россия нанесла удары в Сирии
В мире Армия
00:29
Захарова ответила на провокацию по делу Скрипалей
Политика
00:47
Украина отказалась почтить память Захарченко
В мире
02:12
Трамп взялся за ракеты из-за активности Путина
В мире Армия
00:34
Под Тулой разбили броневик с русскими ракетами
Армия
08:23
Собянин открыл новый участок Северо-Восточной хорды
Новости Москвы
01:16
Путину пообещали «острый разговор»
Политика
04:01
Химвыброс в Крыму увязали с действиями Киева
Общество
00:47
Прилепин назвал убийц Захарченко
Происшествия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение