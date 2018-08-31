Шойгу назвал Кобзона истинным патриотом и великим певцом

"Ушел из жизни Иосиф Давыдович Кобзон, Герой труда РФ, народный артист Советского Союза, великий певец, истинный патриот, человек, который своим талантом, невероятным талантом прославлял страну и Вооруженные силы. Почтим память", — сказал министр обороны, открывая заседание.

Народный артист СССР, депутат Госдумы Иосиф Кобзон умер на 81-м году жизни после продолжительной болезни. Прощание с артистом пройдет в московском Концертом зале имени Чайковского в воскресенье, 2 сентября, после чего он будет похоронен в иудейской части Востряковского кладбища, рядом со своей мамой.

Подробнее о биографии Иосифа Кобзона читайте в справке РИА Новости >>