Шойгу назвал Кобзона истинным патриотом и великим певцом 

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Члены коллегии Минобороны РФ в пятницу почтили минутой молчания память известного певца Иосифа Кобзона — по выражению Сергея Шойгу, «настоящего патриота» и обладателя «невероятного таланта».
"Ушел из жизни Иосиф Давыдович Кобзон, Герой труда РФ, народный артист Советского Союза, великий певец, истинный патриот, человек, который своим талантом, невероятным талантом прославлял страну и Вооруженные силы. Почтим память", — сказал министр обороны, открывая заседание.
Народный артист СССР, депутат Госдумы Иосиф Кобзон умер на 81-м году жизни после продолжительной болезни. Прощание с артистом пройдет в московском Концертом зале имени Чайковского в воскресенье, 2 сентября, после чего он будет похоронен в иудейской части Востряковского кладбища, рядом со своей мамой.
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