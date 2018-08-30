Кобзон поет «Тбилисо» — редкое видео

Кто только ни пел знаменитую грузинскую песню «Тбилисо», притом как на родном грузинском, так и в переводе — на русском. Грузинский, как известно, непрост, поэтому не каждый новичок берется петь на этом языке. Но и не каждый боится трудностей — вот, к примеру, российский эстрадный певец Иосиф Кобзон, который прекрасно справился с задачей.

Кобзон спел «Тбилисо» на застолье в грузинском ресторане, где присутствовали бывший министр иностранных дел России Евгений Примаков , который окончил школу в Тбилиси, грузинский и российский оперный певец Зураб Соткилава , певец Сосо Павлиашвили и другие. Кстати именно Сосо поддержал Кобзона в исполнении «Тбилисо».

Песня «Тбилисо», которую Реваз Лагидзе и Петре Грузински написали в 1959 году, стала гимном столицы Грузии.