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Кобзон поет «Тбилисо» — редкое видео
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Кобзон поет «Тбилисо» — редкое видео 

Sputnik Грузия 23 минуты назад
Фото: Sputnik Грузия
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Кто только ни пел знаменитую грузинскую песню «Тбилисо», притом как на родном грузинском, так и в переводе — на русском. Грузинский, как известно, непрост, поэтому не каждый новичок берется петь на этом языке. Но и не каждый боится трудностей — вот, к примеру, российский эстрадный певец Иосиф Кобзон, который прекрасно справился с задачей.
Кобзон спел «Тбилисо» на застолье в грузинском ресторане, где присутствовали бывший министр иностранных дел России Евгений Примаков, который окончил школу в Тбилиси, грузинский и российский оперный певец Зураб Соткилава, певец Сосо Павлиашвили и другие. Кстати именно Сосо поддержал Кобзона в исполнении «Тбилисо».
Песня «Тбилисо», которую Реваз Лагидзе и Петре Грузински написали в 1959 году, стала гимном столицы Грузии.
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