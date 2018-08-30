Ещё
Названы дата и место похорон Кобзона
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Названо место похорон Кобзона 

Рамблер + ещё 47 16 часов назад
Скончавшийся Иосиф Кобзон будет похоронен на Востряковском кладбище в Москве. Об этом, как напоминает «Московский комсомолец», певец сам сообщал несколько лет назад.
Тогда в интервью изданию Народный артист СССР отметил, что «заказал» себе место на Востряковском кладбище, так как там похоронены его мать и теща.
«Чтобы это были семейные захоронения», — объяснил он.
Иосиф Кобзон скончался сегодня утром. По данным СМИ, предшествовавший смерти месяц певец и депутат Госдумы провел в отделении реанимации частной московской клиники, за несколько дней до кончины был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких, за два дня впал в кому, а сегодня скончался, не приходя в сознание.
Иосифу Кобзону было 80 лет. В течение своей творческой карьеры он солировал на Всесоюзном радио, в Госконцерте и Москонцерте, а с начала 1970-х годов выступал сольно. Кроме того, Кобзон был народным депутатом СССР (1989-1991) и депутатом Госдумы (1997-2018).
Комментарии10
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«С Медведевым что-то не так»589
Россия призвала США оставить «бесчинствующих подопечных»89
Подсчитано наследство Кобзона346
44-летняя Порошина ждет пятого ребенка20
Умер муж Матвиенко514
Видео
00:36
Девушка-пилот спрыгнула с самолета ради челленджа
Интернет
01:13
Россия усилит Сирию
Армия Войска
01:54
Прояснил. Итог обращения Путина к россиянам
Общество Статьи
01:54
Российские пенсии сравнили с мировыми
Общество
02:39
Путин смягчил пенсионную реформу
Политика
03:27
Украинцы поглумились над смертью Кобзона
Общество Украина
03:50
Звезды отреагировали на смерть Кобзона
Шоу-бизнес
01:08
Путину сделали «царский» подарок
Политика
03:21
Сирия «уходит из-под пальцев» США
В мире
01:27
Хотел всех взорвать: подробности дебоша на рейсе Москва-Душанбе
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение