Названы дата и место похорон Кобзона

Названо место похорон Кобзона

Тогда в интервью изданию Народный артист СССР отметил, что «заказал» себе место на Востряковском кладбище, так как там похоронены его мать и теща.

«Чтобы это были семейные захоронения», — объяснил он.

Иосиф Кобзон скончался сегодня утром. По данным СМИ, предшествовавший смерти месяц певец и депутат Госдумы провел в отделении реанимации частной московской клиники, за несколько дней до кончины был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких, за два дня впал в кому, а сегодня скончался, не приходя в сознание.

Иосифу Кобзону было 80 лет. В течение своей творческой карьеры он солировал на Всесоюзном радио, в Госконцерте и Москонцерте, а с начала 1970-х годов выступал сольно. Кроме того, Кобзон был народным депутатом СССР (1989-1991) и депутатом Госдумы (1997-2018).