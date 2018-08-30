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Табаков лишил детей наследства
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Олег Табаков лишил детей от первого брака наследства 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Стали известны подробности завещания великого актера и режиссера Олега Табакова.
Знаменитого актера и режиссера Олега Табакова не стало 12 марта этого года. Артист скончался после продолжительной болезни. Врачи несколько месяцев боролись за жизнь Табакова. 15 марта состоялись похороны артиста, его тело предали земле на Новодевичьем кладбище.
У Табакова остались наследники. Его супруга Марина Зудина родила артисту двоих детей: 23-летний Павел, как и его отец, снимается в кино и делает успехи на театральной сцене, 12-летняя дочка Мария учится в школе. От первого брака у покойного артиста есть двое детей: сын Антон и дочка Александра.
Ранее родные Олега Павловича не слишком распространялись о завещании, однако стало известно, что старшие дети режиссера остались без наследства. У Табакова были непростые отношения с отпрысками от первого брака. 58-летний Антон и 52-летняя Александра на днях посетили нотариуса.
Журналисты связались с Антоном Табаковым, чтобы выяснить некоторые детали завещания.
"Я с удивлением узнал, что меня приглашали к московскому нотариусу по поводу завещания отца. Но даже если бы это и было, не считаю возможным эту тему обсуждать в СМИ. Наследство, завещание — это частное дело семьи, и посторонних людей, на мой взгляд, не касается", — ответил Антон для «Комсомольской правды».
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