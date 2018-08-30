Степаненко потребовала у Петросяна «Оккультизм и сексуальность»

Степаненко потребовала у Петросяна книгу «Оккультизм и сексуальность»

По словам адвоката, среди книг, которые потребовала Степаненко, оказался том Ганса Фреймарка «Оккультизм и сексуальность» 1910 года выпуска.

Также речь идет о книгах «Заговоры. Опыт исследования происхождение и развития заговорных формул» Николая Познанского и «Евангелие в разъяснении спиритизма" Алана Кардека (1914 год).

Источник агентства, знакомый с ценами на антикварные книги, заявил, что на аукционах стоимость этих изданий может доходить до трех миллионов рублей.

Ранее Петросян и Степаненко подали друг к другу иски о разводе и разделе имущества. Жорин заявлял, что супруги уже около 15 лет не ведут совместное хозяйство и не живут как муж и жена.

По словам Жорина, Петросян хочет поделить имущество пополам, но Степаненко намерена получить больше. Адвокат говорил, что, среди прочего, Степаненко планирует забрать после развода культурные ценности и коллекцию клоунов, которых Петросян привозил из разных стран.

Также она якобы намерена получить и небольшую квартиру, с которой у Петросяна связаны особые воспоминания: именно там он когда-то придумал свои главные телепроекты.