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Степаненко потребовала у Петросяна «Оккультизм и сексуальность»
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Степаненко потребовала у Петросяна книгу «Оккультизм и сексуальность» 

Рамблер + ещё 5 56 минут назад
Адвокат Евгения Петросяна Сергей Жорин рассказал ТАСС, что супруга юмориста Елена Степаненко в рамках раздела имущества хочет получить раритетные оккультные книги.
По словам адвоката, среди книг, которые потребовала Степаненко, оказался том Ганса Фреймарка «Оккультизм и сексуальность» 1910 года выпуска.
Также речь идет о книгах «Заговоры. Опыт исследования происхождение и развития заговорных формул» Николая Познанского и «Евангелие в разъяснении спиритизма" Алана Кардека (1914 год).
Источник агентства, знакомый с ценами на антикварные книги, заявил, что на аукционах стоимость этих изданий может доходить до трех миллионов рублей.
Ранее Петросян и Степаненко подали друг к другу иски о разводе и разделе имущества. Жорин заявлял, что супруги уже около 15 лет не ведут совместное хозяйство и не живут как муж и жена.
По словам Жорина, Петросян хочет поделить имущество пополам, но Степаненко намерена получить больше. Адвокат говорил, что, среди прочего, Степаненко планирует забрать после развода культурные ценности и коллекцию клоунов, которых Петросян привозил из разных стран.
Также она якобы намерена получить и небольшую квартиру, с которой у Петросяна связаны особые воспоминания: именно там он когда-то придумал свои главные телепроекты.
СМИ назвали новой спутницей 72-летнего Петросяна его 29-летнюю помощницу Татьяну Брухунову.
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