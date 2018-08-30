Блёданс устроила драку в эфире

Блёданс устроила драку на шоу Малахова

По словам Лебедовой, это произошло во время съемок шоу «Прямой эфир».

«Форс-мажор, однако. Никто не ожидал», — написала она.

По данным «Дней.ру», Лебедева назвала «показухой» историю об ЭКО Бледанс.

Руководитель театра утверждает, что актриса после этого накинулась на нее и несколько раз ударила по рукам, целясь в лицо. Лебедева отметила, что после этого у нее опух и заболел палец на руке.

«Оказалось, что у Эвелины, совершенно не в порядке с психикой», — заявила она.

Ранее 49-летняя Бледанс прошла процедуру ЭКО в присутствии съемочной группы программы « Андрей Малахов . Прямой эфир». Через неделю в СМИ появилась информация, что процедура прошла успешно, и Бледанс беременна.

Перед обращением к врачам актриса посетила Болгарию, родину Ванги, которой приписывают дар ясновидения, и провела время в молитвах о ребенке.