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Блёданс устроила драку в эфире
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Блёданс устроила драку на шоу Малахова 

Рамблер + ещё 4 25 минут назад
Фото: РИА Новости
Руководитель театра «Наш» Елена Лебедева на своей странице в Instagram заявила, что ее избила актриса Эвелина Бледанс.
По словам Лебедовой, это произошло во время съемок шоу «Прямой эфир».
«Форс-мажор, однако. Никто не ожидал», — написала она.
По данным «Дней.ру», Лебедева назвала «показухой» историю об ЭКО Бледанс.
Руководитель театра утверждает, что актриса после этого накинулась на нее и несколько раз ударила по рукам, целясь в лицо. Лебедева отметила, что после этого у нее опух и заболел палец на руке.
«Оказалось, что у Эвелины, совершенно не в порядке с психикой», — заявила она.
Ранее 49-летняя Бледанс прошла процедуру ЭКО в присутствии съемочной группы программы «Андрей Малахов. Прямой эфир». Через неделю в СМИ появилась информация, что процедура прошла успешно, и Бледанс беременна.
Перед обращением к врачам актриса посетила Болгарию, родину Ванги, которой приписывают дар ясновидения, и провела время в молитвах о ребенке.
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