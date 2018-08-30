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Развод подорвал здоровье Петросяна
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Развод подорвал здоровье Петросяна 

Рамблер + ещё 2 39 минут назад
Фото: Youtube
Знакомая Евгения Петросяна Лада Быстрицкая заявила, что из-за развода и раздела имущества юморист находится в сильном напряжении, которое приводит к проблемам со здоровьем. Об этом сообщает «СтарХит» со ссылкой на эфир передачи «Пусть говорят».
По словам Быстрицкой, недавно во время посещения ее выставки у Петросяна пошла кровь из носа.
«Мы так испугались, такой скачок давления. <…> И вот непонятно, как так Елена Григорьевна [Степаненко] заботилась о Евгении Вагановиче», — заявила она.
Быстрицкая отметила, что этот случай демонстрирует, что переживает Петросян и в каком состоянии он находится.
Адвокат Петросяна Сергей Жорин, также ставший гостем «Пусть говорят», заявил, что все судебные процессы, которые инициировала Степаненко, направлены на ухудшение состояния юмориста.
Этим летом Петросян и его жена Елена Степаненко подали друг к другу иски о разводе и разделе имущества. Жорин заявлял, что супруги уже около 15 лет не ведут совместное хозяйство и не живут как муж и жена. По словам Жорина, Петросян хочет поделить имущество пополам, но Степаненко намерена получить больше.
СМИ назвали новой спутницей 72-летнего Петросяна его 29-летнюю помощницу Татьяну Брухунову.
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