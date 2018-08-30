Ещё
Гузеева может жестко поплатиться за матерный скандал
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Матерный скандал Гузеевой будет иметь серьезные последствия 

Дни.ру + ещё 1 21 минуту назад
Сейчас в шоу-бизнесе так: чем ты скандальнее и эпатажнее, тем ты более востребован. Поэтому мини-скандал с ненормативной лексикой, которую позволила себе Гузеева на своей странице в соцсети, скорее подкинул дров в ее популярность. Ничего нового в ее поведении нет, она всегда была довольно жесткой, с острым язычком. За то и любят.
"С Первого канала она уходить никуда не собирается. Более того, сейчас она, как никогда, готова вцепится в свое место зубами. Смена формата передачи не за горами, но ведущую сложно вычеркнуть из процесса работы над ней. Она вросла корнями в этот проект и очень гармонично смотрится в эфире "Давай поженимся", да и телезрители вряд ли оценят смену ведущей брачного шоу", — рассказала Dni.Ru таролог, ясновидящая Марианна Абравитова.
По картам выходит так: если она хочет остаться на своем месте, то сдерживать эмоции как раз не нужно. Ей просто нужно оставаться собой.
"На данный момент участники программы находятся в определенных рамках, установленных руководством канала, и Гузеева действительно боится перешагнуть черту. Один неверный шаг может грозить увольнением. Но все эти правила не для нее. Как раз Гузеевой нужно действовать от противного. Стоит чуть-чуть дать своего характера в эфире — и передача заиграет новыми красками. Телезрители это оценят. А руководству канала останется только смирится с таким поворотом событий", — считает гадалка.
Таким образом, матерный скандал, разразившийся вокруг Ларисы Гузеевой, будет иметь серьезные последствия. Однако они окажутся не негативными, как того можно было ожидать, а позитивными. В особенности эффект усилится, если ведущая перестанет себя сдерживать и покажет поклонникам то, чего они от нее ждут.
Напомним, ранее на странице Ларисы Гузеевой в Instagram разгорелись нешуточные страсти. В ответ на критические замечания подписчиков ведущая отвечала весьма резкими, а подчас и вовсе нецензурными фразами. Однако вскоре матерщина со стороны Ларисы Гузеевой была удалена. Одни подумали, что актрису попросту взломали и она избавилась от похабных слов, едва получила доступ к аккаунту, другие же предположили, что она просто вспылила, а на "трезвую" голову решила не давать новых поводов для кривотолков.
Дни.ру: последние новости
"Не могу отпустить дочь школу": Первый канал объявил войну Мишулиной Развод нанес сокрушительный удар по здоровью Петросяна В шоу "Уральские пельмени" произошел новый раскол
Комментарии13
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Кудрин признал масштабную коррупцию во власти363
Глобусы с российским Крымом привели к скандалу95
Определена самая вымирающая от пьянства страна128
Москву «опозорили» на весь мир563
США взяли Крымский мост на прицел234
Видео
01:54
Прояснил. Итог обращения Путина к россиянам
Общество Статьи
02:39
Путин смягчил пенсионную реформу
Политика
29:16
LIVE: Обращение Путина к россиянам
Политика
00:38
Нашли под окнами: загадочная гибель вице-президента комбината
Происшествия Статьи
01:17
Пока вы спали: Россияне не узнали Медведева
Общество
03:00
«Похороны Маккейна — последнее послание Путину и Трампу»
США В мире
02:28
«Путин как всегда все взвалил на свои плечи»
Политика
00:30
Молодая любовница коварно соблазнила Петросяна
Шоу-бизнес
05:20
Дочерей Порошенко заподозрили в непатриотичности
Украина В мире
02:15
Порошенко втянули в скандал с «российской» семьей
Украина В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение