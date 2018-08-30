Гузеева может жестко поплатиться за матерный скандал

Матерный скандал Гузеевой будет иметь серьезные последствия

Сейчас в шоу-бизнесе так: чем ты скандальнее и эпатажнее, тем ты более востребован. Поэтому мини-скандал с ненормативной лексикой, которую позволила себе Гузеева на своей странице в соцсети, скорее подкинул дров в ее популярность. Ничего нового в ее поведении нет, она всегда была довольно жесткой, с острым язычком. За то и любят.

"С Первого канала она уходить никуда не собирается. Более того, сейчас она, как никогда, готова вцепится в свое место зубами. Смена формата передачи не за горами, но ведущую сложно вычеркнуть из процесса работы над ней. Она вросла корнями в этот проект и очень гармонично смотрится в эфире "Давай поженимся", да и телезрители вряд ли оценят смену ведущей брачного шоу", — рассказала Dni.Ru таролог, ясновидящая Марианна Абравитова.

По картам выходит так: если она хочет остаться на своем месте, то сдерживать эмоции как раз не нужно. Ей просто нужно оставаться собой.

"На данный момент участники программы находятся в определенных рамках, установленных руководством канала, и Гузеева действительно боится перешагнуть черту. Один неверный шаг может грозить увольнением. Но все эти правила не для нее. Как раз Гузеевой нужно действовать от противного. Стоит чуть-чуть дать своего характера в эфире — и передача заиграет новыми красками. Телезрители это оценят. А руководству канала останется только смирится с таким поворотом событий", — считает гадалка.

Таким образом, матерный скандал, разразившийся вокруг Ларисы Гузеевой, будет иметь серьезные последствия. Однако они окажутся не негативными, как того можно было ожидать, а позитивными. В особенности эффект усилится, если ведущая перестанет себя сдерживать и покажет поклонникам то, чего они от нее ждут.

Напомним, ранее на странице Ларисы Гузеевой в Instagram разгорелись нешуточные страсти. В ответ на критические замечания подписчиков ведущая отвечала весьма резкими, а подчас и вовсе нецензурными фразами. Однако вскоре матерщина со стороны Ларисы Гузеевой была удалена. Одни подумали, что актрису попросту взломали и она избавилась от похабных слов, едва получила доступ к аккаунту, другие же предположили, что она просто вспылила, а на "трезвую" голову решила не давать новых поводов для кривотолков.