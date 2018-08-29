Оперную певицу избили коллекторы

Избитая коллекторами звезда оперы попала в больницу

Виктория Лебедева является примой оперного театра города Пермь . 15 августа к ней в квартиру вломились несколько человек, которые назвались коллекторами. Они заявили, что гражданка по имени Светлана должна им деньги. Певица попыталась объяснить, что ей приписывают чужой долг и никакого отношения к данной женщине она не имеет.

Актриса до сих пор не может доказать свою невиновность.33-летняя Виктория рассказала, что днем какие-то люди пытались взломать двери в ее жилище, требуя позвать некую Светлану. Она пыталась доказать, что таковая тут не проживает, но те не обращали внимания на ее слова.

Когда девушка вышла на улицу, то коллекторы снова начали ее преследовать, угрожая, что будут приходить к ней каждый день. Артистка позвонила в полицию, а также начала делать видеозапись на смартфон. После один из коллекторов накинулся на нее и начал бить ее по голове и лицу, сломав девушке очки и мобильный.

Певица получала множественные гематомы, ссадины. Кроме этого преступник сломал ей брекеты. Она была вынуждена взять больничный, но после состояние ее здоровья ухудшилось настолько, что ее положили в больницу.

Напавшего на Викторию коллектора задержали 24 августа. Сотрудники правоохранительных органов получили приметы преступника после изучения записей с камер видеонаблюдения, которые находились рядом с местом инцидента. Нападавшим оказался 37-летний житель Перми. На него завели административное дело по обвинению в побоях. Данная статья предусматривает штраф в размере 30 тысяч рублей, арест на 15 суток или обязательные работы до 120 часов.

Виктории позвонили в конце прошлой неделе и попросили приехать на судебное слушание, которое должно было начаться через полчаса. Артистка отказалась, так как находилась на лечении в больнице. В итоге суд перенесли.

Артистка не согласна с квалификацией дела и намерена требовать уголовного наказания, так как преступник вывел ее из строя как минимум на полмесяца, а также нанес значительный материальный и моральный ущерб, пишет сайт www.perm.kp.ru.