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Верующие пригрозили Волочковой адом
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Оскорбленные верующие пригрозили Волочковой адом 

Рамблер 1 час назад
Балерина Анастасия Волочкова на своей странице в Instagram поздравила православных с праздником Успения Пресвятой Богородицы, опубликовав фото на фоне Никольского храма. Подписчиков Волочковой возмутило, что она пришла туда с глубоким декольте.
На снимке Волочкова запечатлена в цветастом платье в пол и с шарфиком на шее.
«Вы хоть в курсе, что с открытыми плечами в церковь нельзя заходить, а тем более в декольте зато голову прикрыли», — написала возмущенная пользовательница (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены).
«Кошмариха, перед Иконостасом с голыми си…ми!Как тебя ещё местные бабушки оттуда не выгнали? Ну надо же знать место и время..» — добавила @mkirichen.
«Она ***. Или специально так делает. С голыми плечами и сиськами на пузе… за одно как ты над верой издеваешься в аду гореть будешь», — написала @anna_pocelueva.
«Ну фанатка ты таких вырезов, это понятно… Хотя, с обвисшей грудью негоже такие надевать Но, хотя бы прикройся платком или палантином… Куда ж ты прешь в храм с блинами наголо…» — посетовала @prudnikova8887.
Некоторые комментаторы сравнили Волочкову с Pussy Riot и посоветовали поздравлять с православными праздниками в купальнике и на шпагате. Многие пользователи отметили, что их в целом возмущают фотографии, сделанные на фото церквей.
Ранее Волочкова уже публиковала фото на фоне храма и рассказывала, что молилась там за своих подписчиков. Тогда комментаторам не понравилось, что ее платье напоминает вечерний наряд.
Комментарии57
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