Конкурс рисунков о дружбе с Осетией и Абхазией прошел в Приднестровье

ЦХИНВАЛ, 29 авг — Sputnik . В фойе Дворца Республики в Тирасполе наградили призеров международного конкурса рисунков " Абхазия Южная Осетия и Приднестровье: дружба, скрепленная временем". Победителей и призёров конкурса сегодня наградили дипломами, денежными призами и подарками.

В финал конкурса прошли 53 работы, которые были выбраны путем онлайн-голосования. Никаких ограничений по тематике работ у участников не было: художники представили на бумаге историю, культуру, традиции и обычаи Абхазии и Южной Осетии, поддержку республик в борьбе за независимость и признание. В рисунках юные приднестровцы также раскрыли то, что объединяет три народа.

Победители конкурса были выбраны компетентным жюри, в состав которого вошли и члены Союзов художников Приднестровья, Абхазии и Южной Осетии.

Все участники конкурса получили дипломы, а победителям достались денежные призы. Кроме того, отдельные работы отметили сотрудники МИД Приднестровья. Памятные подарки юным художникам вручил глава МИД ПМР Виталий Игнатьев

Победители и призеры конкурса "Абхазия, Южная Осетия и Приднестровье\: дружба, скрепленная временем"

"Я рад, что конкурс получился очень ярким и собрал множество талантливых работ. Его название — «дружба, скрепленная временем» — на мой взгляд, очень правильное. Наши государства на заре становления прошли через серьезные испытания, подставив друг другу братское плечо помощи и протянув руку дружбы. Очень важно, чтобы и наши молодые поколения дружили, общались, участвовали в совместных мероприятиях, чтобы через культуру и диалог крепкая дружба пронизывала все наше общество — и приднестровское, и абхазское, и югоосетинское", — сказал он.

Конкурс был приурочен к 25-летию победы народа Абхазии в Отечественной войне 1992-1993 годов, 10-летию агрессии Грузии против Южной Осетии и 10-летию признания Абхазии и Южной Осетии Российской Федерацией. Учредителями и организаторами стали официальные представительства Республик Абхазия и Южная Осетия в Приднестровье, в качестве соорганизаторов выступили Министерство иностранных дел ПМР и Министерство просвещения ПМР.