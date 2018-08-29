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Еремеев резко высказался о конфликте с Мишулиной
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Тимур Еремеев резко высказался о конфликте с Кариной Мишулиной 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Фото: Instagram
Вся страна наблюдает за разборками в семье покойного Спартака Мишулина. Осенью прошлого года тест ДНК подтвердил, что Тимур Еремеев является сыном Спартака Мишулина, его новоявленная сестра Карина Мишулина по-прежнему выясняет отношения с братом в суде.
Карина и Тимур уже сделали три ДНК-теста, каждый из которых показал их родство. Ранее Еремеев хотел наладить отношения со своей сестрой и закончить все разбирательства, но последние месяцы Карина вновь начала весьма негативно высказываться об актере.
Тимур откровенно устал от происходящего и отметил, что ему ничего не нужно от семьи Мишулиных. Также артист заявил, что больше не станет пытаться наладить контакт с Кариной.
«Я перестал сочувствовать Карине! Она мстительна, жестока и двулична. Она давит на свидетелей и проклинает всех, кто с ней не согласен. Она пользуется грязными приемами и не жалеет ни своих близких, ни тем более меня и мою семью. Я больше не стараюсь понять Карину! Она потеряла связь с реальностью. То, что с ней не хочет связываться ни один здравомыслящий человек, она воспринимает как вседозволенность и повод для неконтролируемого словоблудия. Она откровенно врет», — заявил Тимур в разговоре с «Вокруг ТВ».
Артист доказал свое родство со Спараток Мишулиным и больше не намерен выяснять отношения с родственниками.
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