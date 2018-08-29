Еремеев резко высказался о конфликте с Мишулиной

Тимур Еремеев резко высказался о конфликте с Кариной Мишулиной

Карина и Тимур уже сделали три ДНК-теста, каждый из которых показал их родство. Ранее Еремеев хотел наладить отношения со своей сестрой и закончить все разбирательства, но последние месяцы Карина вновь начала весьма негативно высказываться об актере.

Тимур откровенно устал от происходящего и отметил, что ему ничего не нужно от семьи Мишулиных. Также артист заявил, что больше не станет пытаться наладить контакт с Кариной.

«Я перестал сочувствовать Карине! Она мстительна, жестока и двулична. Она давит на свидетелей и проклинает всех, кто с ней не согласен. Она пользуется грязными приемами и не жалеет ни своих близких, ни тем более меня и мою семью. Я больше не стараюсь понять Карину! Она потеряла связь с реальностью. То, что с ней не хочет связываться ни один здравомыслящий человек, она воспринимает как вседозволенность и повод для неконтролируемого словоблудия. Она откровенно врет», — заявил Тимур в разговоре с «Вокруг ТВ».

Артист доказал свое родство со Спараток Мишулиным и больше не намерен выяснять отношения с родственниками.